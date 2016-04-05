اصابت راکت به قطار مسافربری در پاکستان کشته و زخمی بر جا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «پاکستان»، در اثر اصابت راکت به قطار مسافربری «جعفری اکسپرس» در مسیر «راولپندی» به «کویته» ۱ نفر کشته و ۸ نفر زخمی شدند.

راکت در منطقه «بالا ناری» از توابع «سبی» به یکی از واگن های قطار اصابت کرد که طی آن دستکم یک نفر کشته و ۸ نفر نیز زخمی شدند. پس از وقوع حادثه نیروهای امنیتی خود را به منطقه رساندند و کار کمک رسانی به مصدومان شروع شد و زخمیها به بیمارستان شهر «سبی» منتقل شدند.

بدلیل حمله به قطار مسافربری شرکت «جعفری اکسپرس» رفت و آمد قطارها در این منطقه مختل شده است.