کاهش ۴۵ درصدی تلفات ترافیکی در معابر شرق تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس بهمن نوری گفت: با توجه به اقدامات ترافیکی و اصلاحات هندسی در سطح محدوده، از جمله نصب دور برگردان در چهارراه تهرانپارس، علائم ترافیکی و... شاهد کاهش چشمگیر تلفات ترافیکی در معابر شرق پایتخت در سال ۹۴ بودیم.

وی افزود: بر همین اساس آمار فوت شدگان حوادث رانندگی در سال ۹۳؛ ۱۲ نفر اعلام شده که این تعداد در سال ۹۴ به ۷ نفر کاهش پیدا کرد.

نوری گفت: همچنین خسارت دیدگان در سال ۹۳؛ ۴۱۴ نفر و در سال ۹۴؛ ۲۷۵ نفر و خسارت دیدگان ناشی از حوادث رانندگی از ۱۱۳۸ در سال ۹۳ به ۵۸۵ نفر تقلیل پیدا کرده است.