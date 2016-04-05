۱۶ هزار موتورسیکلت متخلف در لرستان توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ منوچهر مرادی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران از توقیف ۱۶ هزار و ۴۶۳ دستگاه موتور سیکلت متخلف در سال ۹۴ خبر داد.

وی با اشاره به اینكه موتورسیکلت به لحاظ حجم كم، ارزان و کم هزینه بودن، وسیله مناسبی برای مسافت های کوتاه به شمار می رود گفت: اگر از این وسیله نقلیه به درستی استفاده نشود می تواند بسیار خطرناک باشد چرا که هیچ گونه حفاظ و ایمنی ندارد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی لرستان ادامه داد: متأسفانه استفاده نادرست از موتورسیکلت و بی احتیاطی و عدم پایبندی موتور سواران به قانون و مقررات راهنمایی و رانندگی هر از گاهی منجر به تصادفات مرگبار می شود و درصد زیادی از تصادفات جرح و فوت مربوط به موتور سواران است.

سرهنگ مرادی افزود: در این راستا توقیف و برخورد با موتورسواران متخلف در سال جدید با شدت و قاطعیت بیشتری ادامه می یابد تا فرهنگ استفاده درست از این وسیله نقلیه خطرناک نهادینه شود.

وی به موتورسواران توصیه كرد: برای حفظ جان خود و دیگران به قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی احترام بگذارند و از کلاه ایمنی استفاده کنند تا شاهد اینگونه حوادث تلخ و ناگوار نباشند.