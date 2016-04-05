  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۷ فروردین ۱۳۹۵، ۱۰:۳۴

مدیر امور فرهنگی کمیته امداد استان کرمانشاه:

۳۳ دانشجوی نخبه کرمانشاهی تحت حمایت کمیته امداد استان هستند

۳۳ دانشجوی نخبه کرمانشاهی تحت حمایت کمیته امداد استان هستند

کرمانشاه- مدیر امور فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه گفت: تا کنون درجه نخبگی ۳۳ دانشجوی تحت حمایت کمیته امداد استان کرمانشاه محرز شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه، کامیار جمشیدی اظهار داشت: کمیته امداد از تخصص و تجربیات علمی دانشجویان تحت حمایت این نهاد بهره می گیرد.

وی با بیان اینکه هم اکنون بیش از ۲۲۸۰ دانشجو و طلبه تحت حمایت کمیته امداد استان کرمانشاه هستند تصریح کرد: کمیته امداد در راستای تدریس و مربی گری در اردوگاه ها و کانون های تربیتی این نهاد و همچنین انجام امورات پژوهشی از دانشجویان فعال تحت حمایت این نهاد استفاده می کند.

جمشیدی تصریح کرد: بهره مندی از تخصص دانشجویان تحت حمایت موجب تقویت اعتماد به نفس و روحیه همکاری در آنان خواهد شد.

وی در ادامه به حمایت کمیته امداد از نخبگان تحصیلی، ورزشی،هنری و.. اشاره و تصریح کرد: در حال حاضر درجه نخبگی ۳۳ دانشجوی تحت حمایت کمیته امداد استان کرمانشاه محرز شده است.

به گفته جمشیدی کمیته امداد در راستای ارتقای سطح علمی دانشجویان مددجو برنامه های فرهنگی و تربیتی متعددی همچون برگزاری همایش های علمی و پژوهشی، گردهمایی های توجیهی، اعزام به اردوهای زیارتی و گردشگری، پرداخت وام، ارائه مشاوره ها و ... مبادرت و اقدام می کند.

مدیر امور فرهنگی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کرمانشاه در پایان اظهار کرد: ارتقای سطح تربیتی و علمی دانشجویان مددجو موجب توانمندی خانوارهای آنان می شود.

کد مطلب 3590876

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها