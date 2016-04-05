۳۳ دانشجوی نخبه کرمانشاهی تحت حمایت کمیته امداد استان هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه، کامیار جمشیدی اظهار داشت: کمیته امداد از تخصص و تجربیات علمی دانشجویان تحت حمایت این نهاد بهره می گیرد.

وی با بیان اینکه هم اکنون بیش از ۲۲۸۰ دانشجو و طلبه تحت حمایت کمیته امداد استان کرمانشاه هستند تصریح کرد: کمیته امداد در راستای تدریس و مربی گری در اردوگاه ها و کانون های تربیتی این نهاد و همچنین انجام امورات پژوهشی از دانشجویان فعال تحت حمایت این نهاد استفاده می کند.

جمشیدی تصریح کرد: بهره مندی از تخصص دانشجویان تحت حمایت موجب تقویت اعتماد به نفس و روحیه همکاری در آنان خواهد شد.

وی در ادامه به حمایت کمیته امداد از نخبگان تحصیلی، ورزشی،هنری و.. اشاره و تصریح کرد: در حال حاضر درجه نخبگی ۳۳ دانشجوی تحت حمایت کمیته امداد استان کرمانشاه محرز شده است.

به گفته جمشیدی کمیته امداد در راستای ارتقای سطح علمی دانشجویان مددجو برنامه های فرهنگی و تربیتی متعددی همچون برگزاری همایش های علمی و پژوهشی، گردهمایی های توجیهی، اعزام به اردوهای زیارتی و گردشگری، پرداخت وام، ارائه مشاوره ها و ... مبادرت و اقدام می کند.

مدیر امور فرهنگی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کرمانشاه در پایان اظهار کرد: ارتقای سطح تربیتی و علمی دانشجویان مددجو موجب توانمندی خانوارهای آنان می شود.