به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تقدیر از فعالان ستاد گام دوم، دوشنبه شب با حضور محمدرضا عارف و مسئولان ستاد گام دوم در تالار نیایش سعادت آباد برگزار شد.

رئیس شورای عالی سیاست‌گذاری انتخاباتی اصلاح‌طلبان در این مراسم تاکید کرد: برای تحقق وعده‌های داده شده به مردم، نیاز به حاشیه امن وجود دارد.

وی همچنین با اشاره به برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا در خرداد ۹۶ گفت: کرسی های این نهاد مردمی باید به جوانان برسد.

عارف با بیان اینکه در دو سال گذشته برخی رسانه‌های اصلاح‌طلب به دنبال مجلس پنجم بودند ولی قابل پیش بینی بود که مردم کار را تمام می‌کنند، گفت: صمیمانه از بزرگان و احزاب اصلاح‌طلب و شورای عالی سیاست‌گذاری انتخاباتی اصلاح طلبان تشکر می کنم که انصافا همکاری خوبی انجام دادند.

رئیس شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان خاطر نشان کرد: نیاز به حاشیه امن داریم تا بتوانیم به وعده‌های داده شده عمل کنیم. در انتخابات مجلس به اهداف خودمان رسیدیم امیدواریم در انتخابات شوراها از خجالت جوانان در بیاییم چراکه کرسی‎ شوراها متعلق به جوانان است.

وی با تاکید بر اینکه مردم با شناخت و آگاهی رای دادند بنابراین باید قدر اعتماد مردم را بدانیم، تصریح کرد: مجلس باید از اهرم‌های نظارتی نه برای مچ‌گیری بلکه برای پیشبرد امور استفاده کند و همچنین باید خود را در پیشرفت و توسعه کشور همراه دولت بداند.

عارف در ادامه با بیان اینکه در مدیریت مجلس باید سهم همه فراکسیون‌ها داده شود، افزود: ما در مجلس به دنبال شریک می گردیم. شعار ما در مجلس همدلی و همبستگی است. انشالله با عملکرد خوبمان در مجلس زمینه را برای گام سوم در انتخابات ۹۶ آماده کنیم.

رئیس شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان با اشاره به عملکرد برخی رسانه‌های اصلاح‌طلب در ایام انتخابات گفت: از برخی رسانه‌های اصلاح‌طلب گلایه دارم که به بهانه انتقاد از رد صلاحیت‌ها به منتخبین مردم کم لطفی کردند. باید قدر این همراهی را بدانیم زیرا مردم چک سفید امضاء به ما دادند.

وی اولویت اصلاح‌طلبان در مجلس دهم را اقتصاد مقاومتی، چالش‎های اجتماعی و مبارزه با فساد دانست و اظهار کرد: در دولت دوم اصلاحات مبارزه با فقر و فساد دستاوردهای خوبی داشت اما متاسفانه در دولت بعدی اصلا دنبال نشد و شاهد فسادهایی یودیم.

رئیس بنیاد امید ایرانیان در پایان خاطر نشان کرد: برای عملی شدن میثاق‌مان با مردم نیاز به پیروزی در مرحله دوم داریم. هدف ما کسب ۴۰ کرسی در مرحله دوم است. امیدواریم مردم خوب کشورمان به ویژه جوانان کار خودشان را در ۱۰ اردیبهشت تمام کنند.