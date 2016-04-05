کاسیاس در پورتو هو شد!

تابناک ورزشی نوشت: ایکر کاسیاس تا قبل از آمدن ژوزه مورینیو به رئال مادرید بهترین دروازه‌بان جهان بود و بازی‌های درخشانی را برای کهکشانی‌ها به نمایش گذاشت، با آمدن این مربی پرتغالی و اختلاف با او افت فاحشی داشت.

کاسیاس در رئال آنقدر ضعیف شد که صدای اعتراض هواداران این تیم را درآورد. او مجبور شد رئال را ترک کند و پورتو پرتغال را به عنوان مقصد بعدی خود انتخاب کند اما این دروازه‌بان بزرگ در پورتو هم شرایط خوبی ندارد و صدای اعتراض هواداران این تیم را درآورده است.

پورتو در لیگ پرتغال شکست غیر منتظره‌ای را متحمل شد. شاگردان پسیرو در ورزشگاه خانگی خود با یک گل برابر تیم قعرنشین جدول رده بندی تن به شکست دادند تا عملا شانس بسیار کمی برای کسب عنوان قهرمانی داشته باشند.

با شکست پورتو، فاصله آنها با بنفیکا صدرنشین به ۹ امتیاز افزایش پیدا کرد. این در حالی است که تا پایان لیگ تنها ۶ بازی دیگر باقی مانده است و این نشان می دهد که پورتو شانس بسیار کمی برای کسب عنوان قهرمانی دارد.

کاسیاس در این دیدار گل بسیار بدی دریافت کرد و همین باعث شد تا در جریان بازی هواداران پورتو اعتراض خود را به این سنگربان سرشناس نشان دهند و ثابت شود که کاسیاس در پرتغال هم روزهای سختی را پشت سر می گذارد.

به احتمال خیلی زیاد کاسیاس در تابستان از پورتو جدا می‌شود.