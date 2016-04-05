۹ فقره وقف جدید در استان سمنان ثبت شد

حجت الاسلام عبدالله واحدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به اینکه یکی از رسالت های اداره کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان، تبلیغ و ترویج فرهنگ وقف می باشد، علاوه بر اقدامات تبلیغی در طول سال، در برنامه ها و طرح های ویژه با برپایی ایستگاه های همه واقف باشیم، تلاش می شود تا به عزیزانی که علاقه مندند به خیل عظیم واقفان خیر اندیش بپیوندند، مشاوره داده می شود.

وی افزود: در طرح آرامش بهاری نیز، غرفه های همه واقف باشیم در خیمه های معرفت دایر و تلاش شد تا در این خیمه ها با ارائه مشاوره به مراجعان، نسبت به تبیین نیازهای روز جامعه برای وقف جدید مشاوره ارائه شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان سمنان تصریح کرد: با اقدامات تبلیغی صورت گرفته در طرح آرامش بهاری در نیمه نخست فروردین ماه، ۹ فقره وقف جدید صورت گرفت که همگی آنها در سامانه جامع اطلاعات و مدیریت موقوفات و بقاع متبرکه ثبت شده است.

وی با اشاره به اینکه موقوفات جدید با نیات فرهنگی و اجتماعی به ثبت رسیده است، خاطر نشان کرد: موقوفات جدید در شهرستان های سمنان، شاهرود، دامغان و مهدیشهر ایجاد شده و ارزش ریالی آنها بالغ بر ۱۲ میلیارد ریال است.

واحدی افزود: با اجرای برنامه های فرهنگی، اجرای امینانه نیات واقفان، اقدامات تبلیغی انجام شده و اطلاع رسانی مناسب طی سال های اخیر، شاهد جهش قابل توجهی در ایجاد موقوفات جدید هستیم.

وی اظهار کرد: نیازهای روز جامعه برای ایجاد موقوفات جدید توسط اداره کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان شناسایی شده و مشاوران و کارشناسان مربوطه در هنگام مراجعه افراد برای وقف اموال خود، این اطلاعات را در اختیار آنها قرار می دهند.

طرح آرامش بهاری یکی از برنامه‌های شاخص فرهنگی است که طی سال‌های اخیر ویژه تعطیلات نوروز توسط اداره کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان، همزمان با سایر استان‌ها برگزار شد و امسال برای ششمین سال از ۲۸ اسفندماه سال ۱۳۹۴ آغاز و تا ۱۴ فروردین‌ماه ادامه داشت.