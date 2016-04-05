به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا چرخابی پیش از ظهر امروز سه شنبه در جلسه هماهنگی هفته هنر انقلاب اسلامی اظهار کرد: هفته هنر انقلاب اسلامی با مدیریت حوزه هنری خوزستان از ۲۰ فروردین همزمان با سالگرد شهادت شهید اهل قلم «مرتضی آوینی» آغاز میشود و تا ۲۷ همین ماه ادامه خواهد داشت. به همین منظور برنامههایی را در سراسر کشور و استان خواهیم داشت.
وی ضمن تشکر از دستگاههای فرهنگی مرتبط و غیر مرتبط استان که سال گذشته همزمان با برگزاری اولین سال هفته هنر انقلاب با حوزه هنری مشارکت و همکاری داشتند و توانستیم برنامههای خوبی را در سطح استان داشته باشیم، افزود: برای امسال هم با توجه به بضاعت و امکاناتی که داریم یک سری برنامهها را در نظر گرفتهایم که امیدواریم امسال بتوانیم شاهد حضور و مشارکت حداکثری و خوب همه دستگاهها و مجموعه هنرمندان و مخاطبان در جامعه برای اجرای با کیفیت بهتر این هفته در استان باشیم.
سرپرست حوزه هنری خوزستان افزود: برنامههایی که امسال برای هفته هنر انقلاب اسلامی در خوزستان در چند شهر استان (آبادان، اهواز، گتوند، شوشتر و دزفول) طراحی و برنامه ریزی کردیم که متناسب با فضای هر روز و موضوع آن ایام با محوریت هنر انقلاب اسلامی و بخشی با محوریت دفاع مقدس اجرا خواهند شد.
چرخابی عنوان کرد: برنامههایی برای این هفته از سوی حوزه هنری خوزستان تدارک دیده شده که از آن جمله میتوان به غبارروبی مزار شهدا به ویژه شهدای هنرمند استان از جمله شهید اخیر شهید هنرمند مدافع حرم سیاح طاهری در آبادان، مراسمی تحت عنوان محفل شعرخوانی پیرامون بزرگداشت مرحوم قیصر امینپور در زادگاهش و پخش فیلم با موضوع هنر انقلاب و دستاوردهای هنری در گالری حوزه هنری اشاره کرد.
وی ادامه داد: یک سری محافل و نشستهای شعر، داستان و ترانه نیز با حضور هنرمندان و کارشناسان برگزار خواهد شد. همچنین دیدار هنرمندان منتخب استان با نماینده ولی فقیه را نیز جزو برنامههای خود در نظر داریم.
سرپرست حوزه هنری خوزستان تاکید: علاوه بر این ما یک سری برنامهها نیز برای مشارکت جامعه حداکثری خود که نوجوانان و جوانان هستند به منظور آشنایی و استفاده از بضاعت و ظرفیتهایی که در این جامعه هدف وجود دارد، در نظر گرفتهایم که به همین منظور یک مسابقه پیش بینی شده است که امیدواریم به رغم ساده و روان بودن، دستاوردهای خوبی را به دنبال داشته باشد.
چرخابی توضیح داد: این مسابقه به شکل فراخوانی تحت عنوان «روایت فتح دانش آموزان از راوی فتح» اعلام میشود تا بتوان از ظرفیت نیروی دانش آموزی در بخش متوسطه استفاده کرد که منظور از روای فتح همان شهید اهل قلم مرتضی آوینی است که علاقه مندان میتوانند آثارشان را در قالب مقاله کوتاه، قطعه ادبی و یا شعر ارائه دهند که به نفرات برگزیده و منتخب هدایایی اهدا خواهد شد.
وی افزود: همچنین یک مسابقه موبایلی هم در سطح استان با موضوع آزاد داریم که موضوعات مختلفی با محوریت هنر انقلاب در چیدمان یا مبلمان شهری در قالب عکس را شامل میشود.
تجلیل از شهدای مدافع حرم
سرپرست حوزه هنری خوزستان بیان کرد: نمایشگاهی را هم در استانداری خوزستان پیش بینی کردهایم که برگرفته از آثار و تولیدات حوزه هنری استان خواهد بود و در طول این هفته برپا خواهد شد. همچنین از دیگر برنامهها میتوان به تقدیر و تجلیل از هنرمندان و افراد اهل قلم استان اشاره کرد.
چرخابی تصریح کرد: از برنامههای مهم دیگری که برای این هفته برنامه ریزی شده، تجلیل از خانواده شهید مدافع حرم «هادی کجباف» در شوشتر، آغاز ساخت مستند این شهید و همچنین تجلیل از خانواده «شهید غلامرضا عارفیان» خون نگار صدا و سیمای استان خوزستان و «شهید حبیب جنت مکان» از هنرمندان شهید مدافع حرم را در دستور کار خود داریم.
وی به برنامههایی هم که در واحد حوزه هنری آبادان به اجرا در خواهند آمد، اشاره کرد و گفت: از جمله این برنامه دیدار هنرمندان با امام جمعه آبادان، پخش کلیپ و مستند تصویری «شهید سیاح طاهری» از صدا و سیمای مرکز آبادان و برگزاری نشستهای شعر و داستان با محوریت موضوع هنر انقلاب را در نظر داریم.
به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد شریف مخملزاده مدیرکل اموراجتماعی و فرهنگی استانداری خوزستان، جمال درویش مشاور استاندار و مدیر روابط عمومی و امور بین الملل استانداری خوزستان و همایون قنواتی مدیرکل ارشاد خوزستان نیز در این مراسم حضور داشتند.
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