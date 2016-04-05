به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم واشقانی فراهانی امروز در مراسم افتتاحیه یازدهمین دوره مسابقات ربوکاپ آزاد ایران ۲۰۱۶ عنوان کرد: برگزاری این نوع مسابقات و جشنواره ها دارای ارزش ها و نکات مثبتی برای جامعه علمی کشور است.

وی با بیان اینکه نفس رقابت‌پذیری پسندیده است و پسندیده‌ترین رقابت، رقابت علمی است، افزود: حسادت در همه زمینه ها ناپسندیده انگاشته شده، مگر در زمینه کسب علم.

واشقانی فراهانی ادامه داد: اجرای چنین برنامه هایی این زمینه را فراهم می کند تا فرزندان ایران زمین از سطح دبستان تا بالاترین مقطع تحصیلات تکمیلی بزرگترین عامل موفقیت که همان انگیزه، خلاقیت و نوآوری است در وجود آنها به منصه ظهور برسد.

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه علم رباتیک از علوم مورد تاکید است، اظهار کرد: با هم افزایی بیشتر در این علم می توان شاهد تولید محصول و ایجاد دانش جدید در حوزه رباتیک شد.

وی تاکید کرد: ضروری است که زمینه های تخصصی مکانیک، الکترونیک، مکاترونیک، فناوری اطلاعات و ارتباطات، برنامه‌نویسی و... کنار هم قرار بگیرند تا محققان کشور بتوانند محصولی را به واسطه این علوم تولید کنند.

واشقانی فراهانی تصریح کرد: با برگزاری چنین مسابقاتی اعتماد به نفس در محققان، دانشجویان و دانش آموزان ایجاد می شود که این اعتماد به نفس نیز مورد تاکید مقام معظم رهبری است.

به گفته معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی، با شرکت کردن دانش آموزان و دانشجویان در چنین مسابقاتی فرمایشات رهبری عملی خواهد شد و بنیه علمی در سطح منطقه ای و بین المللی تقویت می‌شود.

