صدور کارت اعتباری خرید کالا تا پایان فروردین

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا نعمت‌زاده با بیان اینکه کارت اعتباری خرید کالای مصرفی بادوام تا پایان فروردین صادر می‌شود، گفت: فرمایش مقام معظم رهبری را شعار نمی دانم بلکه به عنوان یک نقشه راه و برنامه کاری می‌بینم؛ چون وظیفه ما است که خدمتگزار مردم باشیم و تجربه‌های جهانی نشان داده است که جز با اتکا به توان و توجه به تولیدات داخلی رقابت‌پذیری امکان‌پذیر نیست.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تکمیل طرح‌های نیمه تمام و از سرگیری فعالیت واحدهای متوقف شده، افزود: به دلیل رشد منفی کل اقتصاد در سال های ۹۱ و ۹۲ دارای عقب افتادگی هستیم که باید جبران شود و با توجه به فضایی که در بیرون کشور در حال شکل گیری است و همچنین بر طرف شدن موانع، امسال باید حرکتی جدی تر در حوزه تولید داخلی را شاهد باشیم.

وی تاکید مقام معظم رهبری را به عنوان یک مشوق و نیرو به منظور برداشتن قدم‌های بزرگ تری از سوی دولت و صنعت گران خواند و افزود: ما چندین برنامه مشخص را در دست اجرا داریم که در قدم اول شناسایی صنایع کوچک و متوسط را در دست اقدام داریم و بررسی ها حاکی از آن است که ۷۰ درصد این واحدها دارای مشکلات نقدینگی است.

نعمت‌زاده با اشاره اینکه واحدهای بزرگ‌تر به نحوی در اداره امور خود موفق بوده اند، از ارائه تسهیلات به واحدهای متوقف شده کوچک و بزرگ خبر داد و گفت: یک سری از این واحدها نیز دارای مشکل در زمینه فناوری است که ضمن برنامه ریزی مشترک با بسیج نیروهای متخصص اقداماتی در شهرک های صنعتی شروع شده که باید با توان بیشتر دنبال شود.

وی همچنین در حوزه بازار و تحریک تقاضا ابراز امیدواری کرد که کارت های اعتباری خریدِ کالای مصرفی بادوام تا پایان فروردین ماه صادر و در اختیار مردم قرار می گیرد.

وزیر صنعت رکود و تورم را دو مریضی در اقتصاد کشور خواند و افزود: این دو، گاهی در تضاد است و در شرایطی که در تلاش برای کاهش تورم هستیم، نمی توان رونق ایجاد کرد و این کار باید به صورت منطقی دنبال شود؛ ما نیز خواهان بدست آمدن نقدینگی هستیم تا بتوانیم کار را پیش بریم.

نعمت زاده با اشاره به افت قیمت های جهانی و برخی مسائل بین المللی و داخلی در سال گذشته گفت: ۲ درصد در صادرات صنعتی و غیر نفتی کاهش داشتیم؛ اما خوشبختانه در زمینه صنعت و کشاورزی شرایط به نحوی بود که صادرات غیرنفتی یک میلیارد دلار بیش از کل واردات در سال گذشته بود.