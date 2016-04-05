به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید رضا حسینی مازندرانی، استاد اخلاق حوزه های علمیه، تولیت حوزه علمیه و امام جماعت مسجد امام حسین(ع) شهرری پیش از ظهر دیروز، (۱۶ فروردین ۹۵) در جمع خبرنگاران درباره تحلیل خود از نامگذاری سال ۹۵ به نام «اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل» از سوی رهبر معظم انقلاب، گفت: اگر همه اعم از مردم و مسؤولان به سخنان رهبری گوش فرا داده و به آن عمل کنیم بسیاری از مشکلات کشور حل خواهد شد.

امام جماعت مسجد امام حسین(ع) با اشاره به اینکه با وجود تحریم ها ما نیازی به کشورهای خارجی نداریم، عنوان کرد: رهبر معظم انقلاب به این علت سال جاری را «اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل» نامگذاری کردند که دولتمردان درباره اقتصاد مقاومتی به صورت جدی وارد عمل نشده و بیشتر وقت خود را صرف صحبت درباره این موضوع کردند.

استاد اخلاق حوزه های علمیه خطاب به مردم و مسؤولان بیان داشت: اگر با گذشت ۳۷ سال از انقلاب کشور ما دارای امنیت و آرامش است به برکت وجود ولی فقیه زمان است، بنابراین همه تلاش کنیم توصیه های رهبر معظم انقلاب را عملی کنیم و اجازه ندهیم درباره مساله اقتصاد مقاومتی کوتاهی شود.

تولیت حوزه علمیه امام حسین(ع) در ادامه با اشاره به فضایل ماه رجب، گفت: ماه رجب ماه خدا است و روزه در آن ثواب بسیاری دارد، امام صادق(ع) می‌فرمایند: یک روز روزه در ماه مبارک رجب بر نجات انسان از عذاب قبر و سکرات موت تاثیر بسیاری داشته و شخص را ایمن می‌کند.

استاد اخلاق حوزه علمیه افزود: پیامبر(ص) درباره ماه رجب فرمودند: ماه رجب ماه استغفار است، اگر کسی زهر بخورد باید آن را برطرف کند، استغفار نیز همچون برطرف کردن زهر گناه از وجود انسان است.

آیت الله حسینی مازندرانی با اشاره به اینکه شایسته است انسان در ماه رجب روزی ۱۰۰ مرتبه استغفار کند، بیان داشت: استغفار واقعی در ماه رجب سبب تطهیر روح انسان می شود و شخص با طهارت، وارد ماه مبارک رمضان می شود.

پس از پایان این نشست خبری، درس اخلاق آیت الله حسینی مازندرانی برای طلاب و عموم مردم برگزار شد.