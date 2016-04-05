روح الله حامدی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به انجام ۱۷ هزار بازرسی از نانوایی های استان سمنان در سال ۹۴ اظهار داشت: از این تعداد بازرسی صورت گرفته، ۵۵۱ فقره پرونده تخلف با عناوین کم فروشی، عرضه خارج از شبکه آرد، عدم رعایت ساعات کاری و غیره تشکیل شده است.

وی ارزش ریالی این تعداد پرونده را بالغ بر ۴۸۲ میلیون ۴۰۰ هزار ریال عنوان کرد و گفت: این پرونده ها برای بررسی و صدور رأی به تعزیرات حکومتی معرفی شده اند.

مسئول واحد آرد و نان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان اظهار داشت: این بازرسی ها با هدف نظارت ویژه بر کیفیت و کمیت نان های تولیدی در استان توسط ۱۲ بازرس و کارشناس واحد آرد و نان این سازمان انجام میگیرد و با واحدهایی که قوانین نظام صنفی و مشتری مداری را رعایت نکرده و نان های بی کیفیت به مردم عرضه می کنند به شدت برخورد می شود.

حامدی خاطر نشان کرد: هم استانی های عزیز می توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موارد را از طریق سامانه تلفن ۱۲۴ ستاد خبری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان گزارش دهند.