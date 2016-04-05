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۱۷ فروردین ۱۳۹۵، ۱۰:۵۰

طی یکسال گذشته صورت گرفت؛

انجام ۱۷ هزار بازرسی از نانوایی های استان سمنان

انجام ۱۷ هزار بازرسی از نانوایی های استان سمنان

سمنان - مسئول واحد آرد و نان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان از انجام ۱۶ هزار و ۹۷۲ مورد بازرسی از واحدهای نانوایی استان طی یکسال گذشته خبر داد.

روح الله حامدی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به انجام ۱۷ هزار بازرسی از نانوایی های استان سمنان در سال ۹۴ اظهار داشت: از این تعداد بازرسی صورت گرفته، ۵۵۱ فقره پرونده تخلف با عناوین کم فروشی، عرضه خارج از شبکه آرد، عدم رعایت ساعات کاری و غیره تشکیل شده است.

وی ارزش ریالی این تعداد پرونده را بالغ بر ۴۸۲ میلیون ۴۰۰ هزار ریال عنوان کرد و گفت: این پرونده ها برای بررسی و صدور رأی به تعزیرات حکومتی معرفی شده اند.

مسئول واحد آرد و نان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان اظهار داشت: این بازرسی ها با هدف نظارت ویژه بر کیفیت و کمیت نان های تولیدی در استان توسط ۱۲ بازرس و کارشناس واحد آرد و نان این سازمان انجام میگیرد و با واحدهایی که قوانین نظام صنفی و مشتری مداری را رعایت نکرده و نان های بی کیفیت به مردم عرضه می کنند به شدت برخورد می شود.

حامدی خاطر نشان کرد: هم استانی های عزیز می توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موارد را از طریق سامانه تلفن ۱۲۴ ستاد خبری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان گزارش دهند.

کد مطلب 3590916

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