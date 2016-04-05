به گزارش خبرنگار مهر، سید پیروز موسوی صبح سهشنبه در دیدار با آیتالله حسینی بوشهری مدیر حوزههای علمیه کشور و نماینده مردم بوشهر در مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی به عنوان شعار امسال توسط مقام معظم رهبری نامگذاری شده است و وظیفه داریم که در راستای تحقق آن اقدام کنیم.
وی اضافه کرد: در همین راستا با برنامهریزی صورت گرفته، اولویت شرکت پایانههای نفتی ایران در سال جاری، ارتقای بهرهوری مطابق با اصول اقتصاد مقاومتی خواهد بود.
مدیرعامل شرکت پایانههای نفتی ایران به برخی از موفقیتهای این شرکت در سال گذشته اشاره کرد و افزود: پروژههای متعدد نوسازی، بهسازی و تعمیرات اساسی تأسیسات و زیرساختهای موجود اسکلهها، بازوهای بارگیری و گویهای شناور با موفقیت انجام شد.
وی همچنین با اشاره به اجرای طرح تعویض خطوط لوله انتقالی و جریانی، بیان کرد: ارتقای ناوگان عملیاتی و انجام تعمیرات اساسی نیز با موفقیت در سال ۹۴ انجام شد.
موسوی در ادامه به اجرای برنامههای موفق در بخش پژوهشی نیز اشاره کرد و ادامه داد: این موفقیتها با اراده و تلاش ویژه کارکنان و مدیران شرکت پایانههای نفتی ایران محقق شده است.
وی با اشاره به دستیابی به رکورد صادرات ۷.۱ میلیون بشکهای در یک روز در سال گذشته، اضافه کرد: با همدلی و تعامل جمعی کارکنان به موفقیت خوبی در زمینههای مختلف دست یافتیم.
مدیرعامل شرکت پایانههای نفتی ایران افزود: هماکنون دوران حساسی است و در وضعیت انتقال به زمان قبل از تحریم قرار داریم و نیاز است که پشتکار و تلاش بیشتری داشته باشیم.
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