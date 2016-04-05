زمین لرزه شهداد خسارت نداشت

محسن صالحی کرمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع زمین لرزه ۴.۱ ریشتری صبح امروز در شهداد تیم های ارزیاب به مناطق زلزله زده اعزام شدند.
وی ادامه داد: براساس گزارش های رسیده از منطقه زمین لرزه گفته شده هیچ گونه خسارت جانی و مالی به دنبال نداشت.
صالحی کرمانی یادآور شد: تاکنون سه روستای چاه فرسخ، کشیتوئیه و پوزه کوه توسط ارزیابان جمعیت هلال احمر مورد ارزیابی قرار گرفته است که خسارتی در این مناطق مشاهده نشده است.
مدیرکل ستاد بحران استانداری کرمان خواستار رعایت اصول استاندارد در ساختمان سازی شد و افزود: این امر در کاهش آمار خسارات بسیار تاثیرگذار است.
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