به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری قم، سید مهدی صادقی در جلسه ستاد برگزاری نماز جمعه قم که با حضور حضرات آیات، سعیدی، حسینی بوشهری و اعرافی امام جمعه‌های قم برگزار شد، با اشاره به اهمیت برگزاری نماز جمعه در مصلی قدس قم، تصریح کرد: آماده شدن مصلی و بازسازی این محل برای انجام این مراسم با شکوه عبادی سیاسی، موجب خرسندی همه مردم و مسئولین شده است.

استاندار قم با تأکید بر لزوم فراهم نمودن تمهیدات لازم برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر نماز جمعه در مصلی قم، ادامه داد: خوشبختانه با همت، تجربه و انگیزه مسئولین امر در قدم نخست گام‌های مناسبی در این زمینه برداشته شده است که به مرور و با همدلی و هماهنگی همه دستگاه‌ها و نهاد‌ها وضعیت مطلوب مورد نظر بدست خواهد آمد.

آیت الله سعیدی امام جمعه قم نیز در این جلسه با تشکر از تلاش همه مسئولان برای آماده سازی مصلی قم جهت برگزاری نماز جمعه، افزود: باید زمینه حضور پر شور مردم در محل مصلی قم از سوی نهادهای اطلاع رسان و رسانه‌ها صورت گیرد.

آیت الله حسینی بوشهری نیز با اشاره به اینکه اقامه نماز وظیفه مسئولان است، افزود: همه دستگاه‌ها و نهاد‌ها به تناسب امکانات و احساس دلسوزی خود در این مهم توفیق خدمت داشته‌اند و از آنجایی که نماز جمعه جبهه فرهنگی است لازم است تا همه برای خدمت در این جبهه سر از پا نشناسند.



همچنین آیت الله اعرافی تلاش بسجی وار و رغبت مسئولان استان در برگزاری مراسم پر فیض نماز جمعه را مورد تحسین قرار داد و اضافه کرد: باید با همکاری یکدیگر در تکمیل امکانات و خدمات مجموعه مصلی قم در برگزاری نماز جمعه بکوشیم و به عنوان قطب فرهنگی قم، برای اجرای طرح‌های جامع فرهنگی در این محل برنامه ریزی کنیم.

وحدت بین ارگان‌های مختلف در برگزاری نماز جمعه تداوم یابد

همچنین به گزارش شهرداری قم، شهردار قم نیز در این جلسه خواستار تداوم وحدت عمل میان دستگاه‌های مختلف در برگزاری مراسم نماز جمعه در هفته‌های آتی شد.

مرتضی سقاییان‌نژاد با اشاره به تغییر مکان برگزاری نماز جمعه به مصلی قدس گفت: در ابتدای کار بروز برخی ناهماهنگی‌ها در برگزاری این مراسم طبیعی خواهد بود اما دستگاه‌های مختلف باید با حفظ وحدت و انسجام تشکیلاتی مشکلات را برطرف کنند.

وی با اشاره به تشکیل چهار کمیته در زمینه برگزاری نماز جمعه در مصلای قدس یادآور شد: شهرداری آنچه را در وسع خود دارد به منظور برگزاری هر چه با شکوه‌تر نماز جمعه به کار می‌گیرد.

شهردار قم خواستار مسئولیت‌پذیری و همدلی به منظور رفع مشکلاتی که با برگزاری نماز در مصلای قدس به وجود خواهد آمد شد و اضافه کرد: اگر در قسمتی از کار کاستی‌ به وجود آید همه در برابر این ضعف مسئول خواهیم بود.

شایان ذکر است اولین فریضه نماز جمعه قم، پس از بازگشایی مصلی قدس، جمعه ۲۰ فروردین به امامت آیت الله سعیدی برگزار می‌شود.