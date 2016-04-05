احتمال سرریز سد سرابی تویسرکان تا اواخر فروردین ماه

مرتضی عزالدین در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در حال حاضر سد سرابی تویسرکان هفت میلیون و ۷۱۰ هزار متر مکعب آب ذخیره دارد، اظهار داشت: این سد تنها به ۱۷۰۰ میلیون متر مکعب آب نیاز دارد تا سرریز شود و احتمال سرریز این سد تا پایان فروردین ماه وجود دارد و در حال حاضر نیز ۸۶۰ لیتر بر ثانیه آب وارد سد می شود.

وی در ادامه سخنانش با اشاره به اینکه میزان بارش ها از ابتدای سال آبی امسال تاکنون ۳۳۷ میلی متر بوده است، گفت: این مقدار در مدت مشابه سال گذشته ۲۵۰ میلی متر بوده است.

وی عنوان کرد: میزان بارش ها در بلند مدت ۲۷۰ میلی متر بوده و میزان بارش ها در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته در کوتاه مدت ۳۵ درصد افزایش و در بلند مدت نیز ۲۳ درصد افزایش دارد.

مدیر عامل آب منطقه ای همدان حجم آب ذخیره شده سد اکباتان را نیز ۱۵ میلیون و ۵۲۷ متر مکعب عنوان کرد و افزود: ورودی آب به سد اکباتان پنج لیتر بر ثانیه بوده و در حال حاضر برای آب شرب همدان ۴۵۱ لیتر بر ثانیه آب از سد برداشت می شود.

عزالدین با بیان اینکه حجم آب سد اکباتان در مدت مشابه سال گذشته هشت میلیون و ۲۱۱ هزار متر مکعب بوده است، بیان کرد: حجم آب سد کلان ملایر نیز در حال حاضر ۳۲ میلیون و ۱۵۲ متر مکعب بوده که دو هزار لیتر بر ثانیه آب وارد این سد می شود.