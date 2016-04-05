ورود خودروی نو در ازای خروج خودروی فرسوده

به گزارش خبرنگار مهر، احمد دنیامالی در جلسه علنی روز سه شنبه با اشاره به آمار ۱۵ سال گذشته سوانح رانندگی منجر به فوت در جاده های کشور که از ۲۸ هزار نفر به ۱۷هزار نفر کاهش یافته است، گفت: متاسفانه عدد ۱۷ هزار هم عدد بزرگی برای کشور ما است.

وی با تاکید بر اینکه عمده این سوانح منجر به فوت در ۱۰ کیلومتری شهرها رخ می دهد و شامل تعداد قابل توجهی عابران پیاده و موتورسواران هستند، تصریح کرد: امروز صبح در حین تردد در اتوبان مدرس شاهد حضور موتورسواران بی شماری بدون کلاه ایمنی و رعایت مسائل ایمنی بودم. جا دارد ضمن قدردانی از زحمات پلیس راهور، خواستار رسیدگی به این وضع موتورسواران شوم.

دنیا مالی با یادآوری اینکه پلیس راهور در ایام نوروز و سایر روزهای سال در تهران کار سختی دارد، ادامه داد: با وجود این سختی ها از پلیس می خواهیم که در این مورد نیز سختگیری های لازم را به عمل آورد تا در برنامه ششم توسعه این عدد ۱۷ هزار به کمتر از ۱۰ هزار نفر نیز کاهش یابد.

این عضو شورای شهر تهران همچنین با اشاره به اینکه دولت به دنبال آن است که در جهت رونق اقتصاد در سال جاری مسئولیت تولید ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو داخلی را با مشوق های بانکی به خودروسازان واگذار کند، افزود: این مهم که با دستور مقام معظم رهبری در دستور کار قرار گرفته، خبر خوشحال کننده ای است اما از دولت می خواهم این ۴۰۰ هزار خودرو را با این شرط تولید و به دست مصرف کنندگان برساند که به همین میزان از ناوگان فرسوده کشور خودروهای فرسوده خارج شوند.

دنیامالی خاطر نشان کرد: بخش قابل توجهی از این خودروهای تولیدی به صورت روال به شهر تهران وارد می شوند، از همین رو امیدوارم این مهم نیز اجرایی شود تا ما به ازای هر یک خودروی فرسوده ای که از ناوگان قدیمی خارج می شود، یک خودرو وارد شود.