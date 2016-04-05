انتقاد رسایی از عدم ارائه گزارش عملکرد ۶ ماهه برجام در مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی حمید رسایی در اخطار قانون اساسی گفت: طبق بند اول قانون برنامه پنج ساله پنجم دولت موظف است الگوی توسعه اسلامی ایرانی را تا پایان سال سوم اجرای برنامه تدوین و به مجلس ارائه کند تا این الگو مبنای تدوین برنامه ششم باشد.

نماینده مردم تهران افزود: این الگو تاکنون به مجلس ارائه نشده، در حالی که برنامه ششم باید بر اساس این الگو تدوین شود، بنابراین زیرساخت تدوین برنامه ششم آماده نیست.

وی در بخش دیگری از اخطار قانون اساسی خود ادامه داد: طبق قانون مجلس در مورد توافق هسته ای، دولت باید ۶ ماه بعد از اجرای برجام، گزارشی در خصوص اجرای این توافق به مجلس ارائه کند.

نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ اظهار داشت: مقام معظم رهبری در نامه شان فرمودند وضع هرگونه تحریم، نقض برجام است و باید طبق بند ۳ قانون مجلس عمل شود.

وی ادامه داد: طبق قانون مجلس، دولت موظف است هرگونه وضع تحریم را رصد کرده و اقدامات متقابل انجام داده و همکاری های داوطلبانه را متوقف کرده و توسعه دانش هسته ای را ادامه دهد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: غیر از آقای روحانی، همه مقامات بر نقض برجام تصریح دارند. آقای ظریف، عراقچی و لاریجانی بر این موضوع تاکید کرده اند.

رسایی گفت: در حالی توافق هسته ای نقض می شود که معدن اورانیوم ساقند تعطیل شده است و همه کارگران اخراج شده اند.

وی اضافه کرد: باید بعد از ۶ ماه به مجلس گزارش داده می شد و این ۶ ماه به پایان رسیده است. چرا قرائت گزارش دولت از اجرای برجام در دستور کار مجلس قرار نمی گیرد؟

در ادامه محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس که در غیاب لاریجانی ریاست جلسه را برعهده داشت، در پاسخ به این تذکر توضیح داد: طبق قانون مصوب مجلس، هیاتی تحت نظارت شورای عالی امنیت ملی بر اجرای برجام نظارت دارد. اگر قرار باشد مجلس اقدامی انجام دهد، مطلع شده و اقدام می کند.