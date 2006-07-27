بهانه پاكستان براي تعطيلي خانه هاي فرهنگ ايران / تهديد "مهر" توسط عوامل فرقه ضاله بهائيت / نظر سنجي در خصوص دولت از دوبي! / عربستان و يكپارچگي امت اسلام / بخش جديد در سفارتخانه هاي آمريكا / انتشار خاطرات شيرين عبادي به زبانهاي زنده دنيا به جز فارسي و ...

گفته مي شود ...

- سفارتخانه يكي از كشورهاي همسايه ايران، اخيرا اقدام به جمع آوري اخبار و اطلاعاتي حول محورهاي زير كرده است:

شناسايي دانشمندان اتمي و مسئولان مراكز هسته اي، شناسايي شركت هاي وابسته و مرتبط با مراكز اتمي، نحوه حفاظت از تاسيسات هسته اي، ميزان توانمندي در فناوري سيستم هاي موشكي، شناسايي مراكز نظامي استان، وضعيت جنبش دانشجويي، ميزان واردات و صادرات از طريق بنادر كشور، روابط تجاري و بازرگاين ايران با ساير كشورها. احتمال تبادل اطلاعات اين سفارتخانه با سرويس هاي اطلاعاتي بيگانه در دست بررسي است.

- نامه اي با امضاي جمعي از روحانيون حوزه علميه قم تهيه و خطاب به دبير شوراي عالي حوزه( آيت الله مومن ) ارسال و در آن به مواضع اخير آيت الله صانعي در خصوص حقوق بشر مبني بر ارث بردن غير مسلمان از مسلمان و قصاص مسلمان در مقابل قتل مسلمان و... اعتراض شده است.

- طرحي در وزارت كشور پاكستان در دست بررسي است كه بر اساس آن به بهانه نبود مراكز فرهنگي پاكستان در تهران، خانه هاي فرهنگ ايران در پاكستان نيز تعطيل شوند.

- به دنبال افزايش فعاليت يكي از كشورهاي اروپايي براي استحاله فرهنگي ايرانيان، اخيرا تحركاتي با پوشش موسسات خيريه، آموزش زبان و... براي تغيير و تعديل نگرش ايرانيان وجذب آنان به مسيحيت شكل گرفته است.



- اخيرا طي تماسهايي كه با برخي از مراكز استانها همچون استان هرمزگان گرفته شده، نظر سنجي هاي چندي در مورد وضعيت اقتصادي دولت مورد توجه قرار گرفته است. بنابه گفته كساني كه به آنان تماس گرفته شده، اين نظر سنجي ها از دفتري واقع در دبي كه در آن چندين نفر مشغول تماس همزمان با افراد بوده اند، صورت گرفته است. دراين نظر سنجي ها واكنش بخش هاي مختلف جامعه نسبت به ايراني ها، دو نرخي شدن بنزين، افزايش تورم، افزايش اجاره بها و قيمت مسكن، مورد ارزيابي قرار گرفته است.

- با پيگيري هاي اطلاعاتي انجام شده، عامل اصلي پخش لوح هاي فشرده حاوي عكس خاندان پهلوي شناسايي و با هماهنگي دستگاه قضايي پس از بازجويي هاي لازم و كشف ساير عوامل ، پرونده وي تشكيل و به دادگاه ارسال شده است. فرد مورد نظر در مغازه اي واقع در يكي از پاساژ هاي تهران اقدام به تكثير اين آلبوم ها مي كرده است.

- بررسي هاي يك نهاد نظارتي حاكي است، عليرغم انجام 50 ميليارد ريال هزينه غير ضرور در جهت برگزاري مسابقه طراحي تمركز ساختمانهاي وابسته به وزارت نفت، از سال 79 تا كنون هيچ گونه علميات اجرايي مربوط به ساختمان مورد نظر صورت نگرفته است.

- وزارت نفت به منظور تمركز ساختمانهاي ستادي و تحت پوشش خود در نقاط مختلف شهر تهران جهت احداث ساختمان مركزي در سال 79 به وسعت 30 هزار مترمربع وزير بناي 100 هزار متر مربع را با بودجه اي حدود 600 ميليارد ريال پيش بيني نمود و مسئوليت اجرايي پروژه به مشاور وزير پيشين نفت به عنوان مجري طرح واگذار گرديده بود كه متاسفانه تا كنون اقدامي در اين زمينه صورت نگرفته است.



- طي بررسي هاي انجام شده از فدراسيون فوتبال مشخص شده است تخلفاتي در زمينه واگذاري تبليغات دور زمين استاديوم آزادي انجام گرفته است. بنابراين گزارش با توجه به اينكه طي قرار داد سال گذشته 2 ميليارد و 300 ميليون تومان صرف اخذ هزينه هاي آگهي ها دور زمين اخذ شده است، ظاهرا اين مبلغ به دو برابر قابل واگذاري بوده كه متاسفانه از انجام مزايده در اين زمينه خودداري شده است.

- وزير كشور در جلسه اخير با رئيس جمهور و استانداران، گزارش داده است كه ايران در ميان 15 كشور جرم خيز جهان، مقام 14 را دارد. گفته مي شود در اين گزارش آمريكا مقام نخست را به خود اختصاص داد.

- ذخيره اقلام استراتژيك نظير گندم، دارو و ... به اندازه كافي در كشور وجود دارد.

- كتاب "بيداري ايران، خاطره انقلاب و اميد نو" نوشته شيرين عبادي در آمريكا منتشر شد. وي براي معرفي كتاب خود به اروپا و امريكا سفر كرده است . اين كتاب به 7 زبان دنيا منتشر شده و داستان زندگي نامبرده است. عبادي در اين خصوص مي گويد: در اين كتاب از وقايع موثر در زندگي ام مانند، انقلاب اسلامي ، جنگ و قتل هاي زنجيره اي و ... سخن گفته ام و حوادث آن صرفا در ارتباط با زندگي شخصي من تنظيم و ضبط شده است، چون فكر نمي كردم اين كتاب درايران اجازه چاپ بگيرد و قصد نداشتم آنرا سانسور كنم، تصميم به انتشار آن در آمريكا گرفتم. گفته مي شود اين كتاب به زبان هاي انگليسي، فرانسه، آلماني، ايتاليايي، نروژي، سوئدي و كره اي به چاپ رسيده است. شيرين عبادي تلاش مي كند به زبان فارسي نيز اين كتاب را به چاپ برساند.

- جبهه مشاركت انرژي و پتانسيل خود را براي انتخابات شوراها بسيج خواهد كرد ، ولي براي انتخابات مجلس خبرگان از گروههاي روحاني نزديك به جبهه اصلاح طلب حمايت خواهد كرد. در همين زمينه يك عضو دفتر سياسي جبهه مشاركت اعلام كرده كه آنها احتمالا در انتخابات خبرگان از مجمع روحانيون مبارز و مجمع محققين و مدرسين حمايت مي كنند. اين در حالي است كه جبهه مشاركت در ارتباط با ساير احزاب در شوراي مركزي هيچ تصميم نگرفته است.

- تعدادي از دانشجويان بورسيه ايراني در شهرهاي استراسبورگ، ليون و گراننوبل به مركز اطلاعات پليس محلي دعوت شده و از آنان در باره رشته هاي تحصيلي، وضعيت تحصيلي، نام و روساي سازمانهاي تحت حمايت، افراد خانواده همراه دانشجو در فرانسه علت انتخاب فرانسه به عنوان محل تحصيل مورد مصاحبه قرار گرفتند. از دانشجويان مقيم گرانوبل سئوال شده كه چنانچه آمريكا به ايران حمله كند واكنش آنها چه خواهد بود. گفتني است به طور معمول دانشجويان ايران براي اخذ اقامت از طرف پليس تحت فشار قرار مي گيرند .

- به دنبال اعلام رسمي ايجاد تغييرات در ساختار ميز ايران در وزارت خارجه آمريكا، قرار است در برخي سفارتخانه هاي آمريكا از جمله نمايندگي اين كشور درباكو بخشي جديد در خصوص ايران ايجاد شود. اين بخش از آغاز مرداد به طور رسمي فعاليت خود را آغاز خواهد كرد. برخي از عناصر سياسي آذري مرتبط با سفارت آمريكا در باكو از اين موضوع مطلع بوده و اين اقدام را در آغاز ، مربوط به موضوع هسته اي ارزيابي مي كنند.

- بنابر اظهارات برخي ملوانان ايراني، نظاميان آمريكايي مستقر در خليج فارس در هنگام مراجعه و بازرسي از شناورهاي ايراني، تلاش زيادي براي جلب نظر آنها به عمل مي آورند و سعي در ايجاد رابطه دوستي با آنان و كسب اطلاعات در مورد اوضاع نظامي و سياسي و اقتصادي ايران دارند.

- يكي از نمايندگان سابق مجلس شوراي اسلامي، فعاليت هاي تبليغاتي زود هنگام خود را براي انتخابات مياندوره اي اين نهاد، در سطح روستاهاي يكي از شهرهاي استان همدان با انتشار يك هفته نامه آغاز كرده است.

- اخيرا شبنامه هايي با مضامين پان تركيسم در سطح گسترده در مناطق مختلف چندين شهر آذري نشين توسط افراد ناشناس توزيع شده كه در آن به بهانه لزوم راه اندازي يك شبكه تلويزيوني ويژه براي ترك زبان ها هموطنان مناطق ترك نشين را به واگرايي و گسست از وحدت ملي تحريك كرده است. بنابر گزارش رسيده توزيع كنندگان اين شبنامه ها بدليل عدم استقبال مردم اقدام خود را متوقف كردند.

- تصميم سازمان حفاظت محيط زيست براي انتخاب يك منطقه روستايي در يكي از استانهاي نزديك به پايتخت به عنوان محل امحاي روغن هاي آرسكال (خنك كننده ترانس هاي برقي) موجود در كشور، با اعتراض مسئولان محلي مواجه شده است. روغن سمي آرسكال موادي سرطانزا دارد و قرار است طبق مصوبه كنوانسيون بين المللي BASEL از چرخه استفاده در شبكه نيرو و صنايع خارج شود.

- اخيرا اسكناس هايي 20000 ريالي در برخي شهرهاي استان خوزستان كشف شده كه بررسي ها نشان مي دهد در يكي از كشورهاي حاشيه خليج فارس منتشر شده و در سطح وسيع در شهرهاي مذكور توزيع شده است.

- به تازگي تشكلي با اهداف قومگرايانه و تجزيه طلبانه در يكي از شهرهاي استان سيستان و بلوچستان اعلام موجوديت كرده و در تلاش براي عضو گيري از ميان جوانان بلوچ است. جالب اينكه سركردگان اين تشكل در كارنامه خود قتل تعداد زيادي از هموطنان بلوچ را نيز دارند.

- اشرار عضو گروهك عبدالمالك ريگي در تازه ترين فعاليت خود براي جذب نيرو و كمك هاي مالي، اقدام به رايزني با برخي سران طوايف در مناطق مرزي كشور و نيروهاي آمريكايي مستقر در يكي از كشورهاي مجاور كرده اند.

- عناصر اطلاعاتي دو حزب سياسي فعال در يكي از كشورهاي همسايه، با ايجاد تشكيلاتي سازمان يافته در 2 شهر مرزي اقدام به كسب اطلاعات درباره مسائل نظامي و سياسي كشورمان كرده اند.

- اخبار دريافتي از افزايش نيروهاي تفنگدار پياده و زرهي اشغالگران مستقر در شهرهاي مرزي عراق با ايران حكايت دارد.

- دور جديد فعاليت حزب كومله براي جذب نيرو از جوانان كرد در داخل كشورمان آغاز شده و گفته مي شود اين حزب، در يكي از شهرهاي كردنشين سعي دارد با تبليغ و از طريق تطميع جذب نيرو كند.

- به دنبال دستگيري فردي كه در يكي از استانها اقدام به تشكيل باند بزرگ فساد و فحشا كرده بود، ماموران اطلاعات فرماندهي انتظامي در بازرسي از منزل و محل كار او اسناد و مداركي به دست آورده اند كه از ارتباط رئيس سابق دادگستري استان مذكور و جمعي از معاونان او با نامبرده حكايت دارد.

- با وجود دستور العمل صريح وزير بهداشت مبني بر عدم حضور اعضاي هيات علمي دانشگاههاي علوم پزشكي در ساعات اداري در بيمارستانهاي خصوصي، اين افراد در يكي از استانهاي مركزي كشور، همچنان به فعاليت خود در بخش خصوصي مشغولند كه اين روند باعث بروز جو بي اعتمادي در ميان مردم و تحميل هزينه هاي مالي سنگين بر آنها شده است.

- اخبار دريافتي از مجامع كارگري حكايت از بحراني شدن وضعيت برخي كارخانه ها در تهران، مشهد، قزوين، زنجان و ابوموسي دارد كه اين مساله، سبب گسترش دامنه اعتراضات كارگران به مشكلات موجود و افزايش نامه نگاري ها و طومار نويسي ها به رئيس جمهوري شده است. مشكلات مديريتي از مهم ترين دلايل بحراني بودن اين صنايع ارزيابي شده است.

- رئيس اداره حمايت از سرمايه گذاري يكي از همسايگان شرقي كشورمان تلاش براي جذب سرمايه هاي ايرانيان را آغاز كرده است؛ پيش از اين برخي كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس دست به چنين اقدامي زده بودند.

- يكي از مسئولان ارشد يك سازمان فلسطيني با مدير سازمان اطلاعات يكي از كشورهاي عربي ديدار و در خصوص راه هاي پايان دادن به دوره فعاليت دولت اسماعيل هنيه در فلسطين مذاكره كرده است . همچنين يكي ديگر از اعضاي اين سازمان كه با سازمان هاي جاسوسي سيا و اينتليجنت سرويس رابطه دارد به همين منظور به آمريكا سفر كرده است.

- مقامات امنيتي افغانستان در منطقه بدخشان اين كشور اعلام كرده اند كه يكي از رهبران سابق افغاني به همراه "حزب اسلامي" افغانستان، نقش كليدي در تسليح "طالبان" از طريق يكي از كشورهاي تازه استقلال يافته شوروي سابق ايفا كرده اند كه گفته مي شود آمريكايي ها نيز در جريان اين مساله بوده اند.

- يك شركت نفتي برزيلي با انعقاد يك قرارداد، كليه امور لجستيك خود در فرودگاه و بندر جزيره كيش را به يك شركت اماراتي واگذار كرده است. بر اساس اين قرار داد، از اين پس شركت مذكور با راه اندازي دفتري در كيش نسبت به جا به جايي پرسنل و قطعات حفاري به وسيله بالگرد و كشتي محل فعاليت شركت طرف قرار داد كه قرار است چاه هاي اكتشافي در اطراف جزاير قشم و فارو و ... را حفاري كند، اقدام خواهد كرد.

- اخيرا وزارت خارجه آمريكا از يك عنصر مرتبط با ايران خواسته است در روزهاي آتي با برگزاري برنامه اي در واشنگتن، تعدادي افراد مستعد ساكن انگليس كه داراي شرايط و توانايي هاي مختلف هستند، را براي همكاري با دفتر ايران جهت تحقق هدف استراتژيك براندازي نرم معرفي كند. دفتر ايران به منظور افزايش دستيابي به اخبار كشورمان از طريق نفوذ در اقشار فرهيخته ايراني در شهرهاي دبي، استانبول، باكو، فرانكفورت و لندن راه اندازي شده است.

- يك عضو خانواده يكي از مقامات ارشد سوري دفتر كار و امكانات فعاليت خود را از اين كشور به نيويورك منتقل كرده و قصد دارد فعاليت هاي حزبي و تبليغاتي خود را در فرانسه پي گيري كند؛ اين مساله در حالي كه فرزند فرد مذكور نيز در گذشته دولت در تبعيد را تشكيل داده، نشان از عزم سران كاخ سفيد براي حمايت از معارضان دولت اسد دارد.

- تعداد زيادي از نمايندگان ملت از حداد عادل خواسته اند تسهيلاتي را فراهم كند تا براي ابراز همبستگي و و همدردي و تقويت روحيه مقاومت مردم لبنان كنار آنها باشند. شنيده ها حاكي است 4 نماينده براي اين موضوع از سوي مجلس انتخاب شدند.

- سعودالفيصل وزير خارجه عربستان كه به ايران سفر كرده بود، در ديدار با مقامات رسمي ايران اعلام كرده است كه موضوع كنار گذاشتن اختلافات مذهبي و ايجاد يكپارچگي در جهان اسلام براي مبارزه با چالش هاي امروز دنياي اسلام در دستور كار مقامات كشورش قرار دارد . وي در همين راستا با انتقاد از اجراي طرح سيستم فدرالي در عراق، آن را زمينه اي براي گسست انسجام و تجزيه آن كشور توصيف كرده بود.

- همزمان با انتشار خبري در گروه فرهنگ و ادب خبرگزاري مهر مبني بر پيدا شدن توبه نامه سيدعلي محمد شيرازي، ملقب به "باب" در صندوق كارپردازي مجلس شوراي اسلامي كه به مجادلات 150 ساله در اين زمينه پايان داد، گروهي از طرفداران فرقه ظاله بهائيت اوج خشم خود را نسبت به اطلاع رساني "مهر" در اين خصوص با ارسال EMAIL هاي توهين آميز و تهديد كننده نشان دادند.

- به دنبال افزايش تعداد كتابهاي ارسال شده براي اعلام نظر اداره كتاب و بوجود آمدن ترافيك در بخش بررسي كتاب ، از اين اداره خبر مي رسد به برخي از ناشران وعده داده شده كه براي تسريع در روند صدور مجوز نشر و اعلام وصول كتاب به زودي تغييراتي در نحوه بررسي كتاب صورت خواهد گرفت.

- به دنبال تخصيص نيافتن ارز دولتي براي واردات كاغذ هفتاد گرمي مصرفي ناشران براي چاپ كتاب ، تعاوني ناشران كتاب براي جلوگري از بوجود امدن بحران در بازار كاغذ و سوء استفاده دلالان و سودجويان از اين مساله اقدام به خريد كاغذ از كمپاني هاي خارجي با ارز آزاد كرده اند.

- (ع . ب) كه پيش از اين يكي از گزينه هاي مطرح براي تصدي وزارت نفت بود، از سوي بازرس ويژه نهاد رياست جمهوري و با موافقت دكتر احمدي نژاد به سمت بازرس اين نهاد در وزارت نفت منصوب شد. گفته مي شود وي نيزافرادي را نيزدرحوزه هاي مختلف وزارت نفت ازجمله مناطق ويژه نفت و گاز منصوب كرده است، كشف و برخورد با تخلفات احتمالي در حوزه هاي نفت و گاز و پتروشيمي از جمله برنامه هاي وي اعلام شده است.

- دولت افغانستان اقدام به راه اندازي كانال ماهواره اي به زبان فارسي كرده است، چندين كانال خصوصي افغاني هم به زودي پخش برنامه هاي خود را آغاز مي كنند.

- نيروهاي "ناتو" تحركات نظامي گسترده اي را درمناطق مختلف افغانستان آغاز كرده اند، مهمترين انگيزه اين تحركات جديد و گسترده، برخورد و ريشه كني جريان "طالبان" و باقي مانده "القاعده" است.