جعفر سمساری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر ۵۳ درصد جمعیت آذربایجان شرقی تحت پوشش تامین اجتماعی قرار دارند که ۶۶۵ هزار نفر آن را بیمه شدگان اصلی، ۱۳۷ هزار نفر بازنشسته و مستمر بگیر و ۳۸۰ هزار نفر نیز بیمه شده اجباری هستند .

مدیرکل تامین اجتماعی آذربایجان شرقی ادامه داد: با توجه به رکورد اقتصادی کشور و تعطیلی کارگاه ها، سال گذشته برای تامین اجتماعی سال سختی بود و در این میان نزدیک به ۹۰۰ میلیارد ریال نیز از بابت بیمه بیکاری به ۱۱ هزار نفر پرداخت شده است.

وی به جایگاه اداره کل تامین اجتماعی آذربایجان شرقی در سطح کشور نیز اشاره و تصریح کرد: براساس شاخص های سازمان تامین اجتماعی کشور این اداره کل در سال ۹۴ رتبه پنجم کشوری را کسب کرد و در سال جدید نیز تلاش خواهیم کرد با سعی و تلاش همکاران این رتبه را ارتقاء دهیم.

سمساری در خصوص عملکرد تامین اجتماعی استان در سال گذشته نیز گفت: توسعه خدمات غیر حضوری ب هدف تسهیل و روانسازی امور و نیز اجرای طرح پرداخت متمرکز حقوق بازنشستگان و مستمربگیران برای ارتقای انضباتی مالی اداره کل از اقدامات مهم در سال ۹۴ بوده و در سال ۹۵ با گسترش خدمات الکترونیک، شاهد تحول در نحوه خدمت رسانی و پاسخگوئی به مراجعان خواهیم بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آخرین وضعیت بیمه قالیبافان و قطع بیمه تعدادی از آنان گفت: ۶۰ هزار نفر از قالیبافان تحت پوشش تامین احتماعی آذربایجان شرقی قرار دارند که از این تعداد بیمه ۲۴ هزار نفر به دلیل احراز نشدن شرایط لازم قطع شده است.

مدیرکل تامین اجتماعی آذربایجان شرقی با تأکید بر ضرورت هوشمند سازی فرآیندهای جاری و بهره گیری از دانش فناوری اطلاعات برای تسریع و توسعه سطوح دسترسی مخاطبان به خدمات تامین اجتماعی اظهار داشت: سازمان تأمین اجتماعی با وجود شرایط حاکم بر اقتصاد کشور توانست تعهدات سال گذشته خود را با همت پرسنل پرتلاش و همدلی و همراهی کارفرمایان، بیمه شدگان و مستمری بگیران، به موقع و در چارچوب قوانین و مقررات به انجام رساند.

سمساری در پایان گفت: روابط سازمان تأمین اجتماعی با شرکای اجتماعی، دربرگیرنده حقوق و تکالیف قانونی و نیز انتظارات منطقی متقابل است و در همین راستا ایجاد تفاهم و درک مشترک با کارفرمایان به عنوان کارآفرینان و کارپردازان اقتصادی کشور بسیار حائز اهمیت است زیرا کارفرمایان با پرداخت حق بیمه براساس دستمزد واقعی بیمه شدگان علاوه بر ایجاد امنیت خاطر برای خود، آتیه نیروی کار کشور را نیز تأمین می کنند.