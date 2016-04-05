مجمع انتخابات جمعیت هلال احمر کشور یک میلیون نفر عضو دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ناطقی ظهر سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران ضمن اشاره به اینکه انتخابات مجمع هلال احمر کشور هر چهار سال یکبار انجام میشود، افزود: براساس ماده شش و هفت اساسنامه جمعیت هلال احمر، برای تشکیل مجامع شورای شهرستانها و استانها و مجمع عمومی و شورای عالی جمعیت هلال احمر این انتخابات انجام میشود.
وی با اشاره به اينكه هدف از برگزاری این انتخابات ایجاد آرامش در جمعیت هلال احمر است، افزود: آئیننامه منابع توسط مجمع عمومی هلال احمر تصویب میشود و آخرین آئین نامه با شرایط عمومی و اختصاصی انتخاب شوندگان و انتخابکنندگان به صورت واضح تصویب شده است.
دبیر هیئت نظارت بر انتخابات جمعیت هلال احمر کشور گفت: یک دستورالعمل هم برای شرایط اعضای فعال و داوطلبان افتخاری تصویب شده كه اين اتفاق برای اولین بار رخ ميدهد.
ناطقی کل اعضای مجمع انتخابات را بیش از یک میلیون نفر اعلام کرد و گفت: در برگزاری انتخابات اعضای فعال ملاک عمل هستند كه تا كنون اعضای فعال به۳۰۰ هزار نفر رسيده است.
دبیر هیئت نظارت بر انتخابات جمعیت هلال احمر کشور گفت: در کل کشور سامانهای طراحی شده كه در آن تعداد اعضاء درج شده است و حدود ۲۵۰ هزار نفر عضو فعال و حائز شرایط شرکت در انتخابات چهارمین دوره مجامع انتخابات هستند.
ناطق با بیان اینکه این انتخابات هر چهار سال یکبار انجام می شود، افزود: این انتخابات فرصت بسیار خوبی برای بازبینی ظرفیتهای جمعیت هلال احمر از حیث اعضاء و دواطلبان است.
وی ادامه داد: در واقع ستاد جمعیت هلالاحمر با هدفگذاری بازبینی و تثبیت شناسنامه کلی اعضا و داوطلبان به این انتخابات نگاه میکند و هر شعبه متعاقب بازبینی تکتک اعضا و داوطلبان، در فرآیند انتخابات این فرصت را دارد که توان خود را در جذب، پرورش و آمادهسازی نیرو مورد ارزیابی قرار دهد.
دبیر هیئت نظارت بر انتخابات جمعیت هلال احمر کشور افزود: برای برگزاری انتخابات ۳۷۵ شعبه پیشبینی شده و بدنه هفت نفری متشکل از چهار نفر عضو اصلی، دو نفر علی البدل و یک بازرس در شورای اجرایی انتخاب میشوند.
ناطقی اظهار كرد: استان زنجان از لحاظ کیفیت وکمیت بسیار مناسب است چرا که از لحاظ شاخص میانگین تعداد اعضاء در هر شعبه فراتر هستند و این نشان میدهد که روسای شعبه در جذب نیرو و آماده نگهداشتن ظرفیتهای اعضاء موفق بوده اند.
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