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۱۷ فروردین ۱۳۹۵، ۱۳:۱۹

مدیرکل دامپزشکی همدان در گفت‌وگو با مهر:

روند صعودی شیوع بیماری تب برفکی در همدان متوقف شد

روند صعودی شیوع بیماری تب برفکی در همدان متوقف شد

همدان- مدیر کل دامپزشکی استان همدان با بیان اینکه بیماری تب برفکی در استان همدان تحت کنترل است، گفت: روند صعودی این بیماری در استان همدان متوقف شده است.

محمود رضا رسولی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اقدامات علیه بیماری تب برفکی همچنان در استان همدان ادامه دارد، اظهار داشت: تا کنون ۴۰۰ هزار مورد واکسیناسیون علیه این بیماری در استان همدان انجام و بیش از ۹۰ هزار راس دام سنگین و ۳۱۰ هزار دام سبک علیه بیماری تب برفکی واکسینه شدند.

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه مایه کوبی علیه بیماری تب برفکی در همدان همچنان ادامه دارد، افزود: روند صعودی شیوع بیماری تب برفکی در استان همدان متوقف شده و بیماری تحت کنترل قرار دارد.

مدیر کل دامپزشکی استان همدان به اجرای طرح تشدید کنترل بهداشتی در ایام نوروز اشاره کرد و گفت: این طرح از ۲۵ اسفند ماه آغاز و تا ۱۴ فروردین ماه ادامه داشت که در همین راستا ۲۰۹ اکیپ قرنطینه و ۲۶۳ اکیپ بازرسی و ۲۱۹ اکیپ نظارتی از دامپزشکی استان همدان فعال بودند.

رسولی با اشاره به اینکه چهار هزار و ۲۹۱ مورد بازرسی از مراکز تهیه، توزیع و عرضه مواد خام دامی در ایام نوروز انجام شد، عنوان کرد: با انجام بازرسی های ۱۴ هزار و ۴۰۹ تن مواد خام دامی غیر قابل مصرف شامل گوشت، مرغ و ماهی و تخم مرغ و شیر و غیره از چرخه مصرف خارج و ضبط و معدوم شد.

وی با تاکید بر اینکه یکی از اهداف مهم دامپزشکی تامین سلامت و امنیت غذایی مردم است، اظهار داشت: تعداد ۸ پرونده نیز تشکیل و به مراجع قضایی معرفی شد.

کد مطلب 3591000

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