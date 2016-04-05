ساز ایرانی در هند کوک شد/ اجرای «همنوازان باشا» در حضور وزیر

به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان خازنی، آهنگساز و نوازنده تار به همراه گروه «همنوازان باشا» در جشنواره بین المللی نوروز پارسیان هند در شهر دهلی کشور هندوستان روی صحنه رفت.

در این برنامه که به دعوت سازمان جهانی یونسکو و با اجرای کشور هند تدارک دیده شده بود و به شکل زنده از چند شبکه تلویزیونی هند پخش می شد، گروه «باشا» به سرپرستی و آهنگسازی پیمان خازنی به عنوان نماینده موسیقی ایرانی حضور داشت.

در این برنامه که قطعاتی از ساخته های خازنی روی اشعاری از حضرت حافظ، شفیعی کدکنی، هوشنگ ابتهاج، سیمین بهبهانی، فریدون مشیری و رهی معیری اجرا شد، مرتضا صنایعی، رابعه زند، هانیه قلی بیگی، شایان یزدی زاده، خازنی را همراهی کردند.

از نکات حائز اهمیت در این اجرا تشویق های تماشاگران در پایان هر بخش از تکنوازی ها و جلب شدن توجه شان به پوشش ایرانی گروه بود.

پیش از آغاز برنامه که اجرای آن به عهده یکی از بازیگران سرشناس بالیوود بود، آستیاژ ضیایی مدیر گروه باشا با خوانش متنی از ابوریحان بیرونی به زبان انگلیسی در مورد نوروز و قدمت آن در ایران، حسن مطلع خوبی را رقم زد.

فرهنگ صلح و دوستی تحت تاثیر گروه های افراطی قرار گرفته است

علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم که در این برنامه حضور یافته بود، بعد از پایان کنسرت گفت: امروز فرهنگ صلح و دوستی که ایرانی و هندی قرن‌ها مروج آن بوده‌اند، تحت تأثیر ظهور و فعالیت گروه‌های خشن و متعصب افراطی در معرض تهدید و تضعیف جدی قرار دارد از این رو ترویج فرهنگ و ارزش‌های انسانی و اخلاقی برگرفته از دو تمدن بزرگ هند و ایران و انتقال بی‌کم و کاست آن به نسل‌های بعدی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.



وی اظهار کرد: امروز فرهنگ و ارزش‌های والای به جای مانده از میراث مشترک دو تمدن باستانی بزرگ ایران و هند با تهدیدات ناشی از فرهنگ‌های ضدبشری و خشونت‌بار مذهبی در معرض مخاطره جدی قرار دارد و وظیفه ما مبارزه مشترک با تهدیدات ناشی از جریان‌های فکری افراطی و انتقال میراث اجدادمان به نسل بعدی است.

موزه ملی ایران، موزه ملی بریتانیا و موزه هرمیتاژ موزه ملی هند، مجموعه نفیسی از آثار باستانی خود را در قالب نمایشگاه در این جشنواره عرضه کرده‌اند. خانه فرهنگ ایران در دهلی‌نو نیز در برپایی نمایشگاه شاهنامه با بنیاد پارزور پارسیان هند در این جشنواره همکاری نزدیکی داشته است.