به گزارش خبرنگار مهر، رئیس ستاد هفته بزرگداشت هنر انقلاب اسلامی در فارس ظهر سه شنبه در نشستی خبری، گفت: هفته مذکور به پاسداشت شهادت شهید مرتضی آوینی، سید شهدای اهل قلم از ۲۰ تا ۲۷ فروردین جاری با مصوبه شورای فرهنگ عمومی کشور برگزار می شود.

محمد کرم الهی اظهار کرد: در باید بدانیم در فضایی که انقلاب اسلامی شکل می گیرد همه عرصه های فرهنگی و اجتماعی جامعه متاثر از آن خواهد بود و فرهنگ و هنر هم از آن مستثنی نیست.

وی یادآور شد: هنر انقلاب اسلامی برای ما ظلم ستیز است و در برابر ظلم نمی تواند خاموش باشد.

ارزشهای انقلابی صادر شود/برگزاری ۸۰ برنامه در هفته هنر انقلاب اسلامی

رئیس حوزه هنری فارس با بیان اینکه دستگاه های فرهنگی و هنری نظام هم در این راستا تعریف شده اند، افزود: روز ۲۰ فروردین بهار هنر انقلاب اسلامی به شمار می رود که باید در این روز پیامهای متاثر از ارزشهای انقلابی صادر شود.

وی با تاکید بر اینکه در گذشته هفته هنر انقلاب اسلامی به شکل ستادی برگزار نمی شد، ادامه داد: امسال برای نخستین بار این رویداد تجمیع شده و همه دستگاه های فرهنگی استان در این ستاد عضو هستند.

کرم الهی با اشاره به اینکه هفته هنر انقلاب اسلامی همزمان با روز بسیج هنرمندان است، گفت: هنر انقلاب جدای از بسیج تعریف نمی شود.

رئیس ستاد هفته بزرگداشت هنر انقلاب اسلامی از برگزاری ۸۰ برنامه در این رویداد فرهنگی و هنری خبر داد و افزود: این برنامه ها در حوزه هنرهای تجسمی در گالری های سراسر استان فارس برگزار می شود و محور تمامی برنامه ها بر پایه ارزشهای انقلاب اسلامی است. همچنین در شهرستانها برخی از برنامه های ترتیب یافته در شیراز به مردم ارایه خواهد شد.

وی از برپایی نخستین روز این رویداد در گلزار شهدای و قطعه شهدای گمنام شیراز خبر داد و افزود: این برنامه از ۸ صبح با عنوان صبح هنر انقلاب اسلامی برگزار می شود و در نماز جمعه این روز نیز برنامه ای با عنوان به افق عاشقان با موضوع شعرخوانی، تئاتر خیابانی و سخنرانی رئیس ستاد مذکور همراه خواهد شد.

گردهمایی بزرگ فعالان هنر انقلاب در شیراز/تجلیل از سه چهره انقلابی هنر

کرم الهی ادامه داد: گردهمایی بزرگ فعالان هنر انقلاب اسلامی در تالار حافظ برگزار می شود که به مناسبت گرامیداشت روز بسیج هنرمندان و سالروز حادثه حسینیه رهپویان وصال همراه با رونمایی از آثار مکتوب چاپ شده در سال ۹۴ با حضور فاضل نظری، معاون هنری حوزه هنری کشور است. همچنین در این آیین از سه هنرمند پیشکسوت استان فارس، احد ده بزرگی در حوزه شعر، مهدی فقیه در حوزه سینما و تلویزیون و اکبر صحرایی در حوزه ادبیات پایداری تجلیل به عمل می آید.

وی برنامه های شنبه ۲۱ فروردین را برگزاری کارگاه ۳ روزه طراحی المانهای شهری با حضور هنرمندان و معماران برشمرد و افزود: همچنین نقل خاطره روزهای انقلاب اسلامی ویژه پدربزرگها و مادربزرگها در کلیه مراکز کانون پرورش فکری کودک و نوجوان فارس برگزار می شود.

رئیس حوزه هنری فارس ادامه داد: یکشنبه ۲۲ فروردین نیز کارگاه گرافیک دهه عدالت و پیشرفت برگزار می شود و به همت بسیج هنرمندان فارس از خانواده های شهدای هنرمند دیداری انجام می گیرد. همچنین در ادامه برنامه های هفته فوق رونمایی از کتاب چفیه های زخمی در اقلید، رونمایی از کتاب «مهرنجون» نوشته محمد محمودی نورآبادی در نورآباد ممسنی، برگزاری کارگاه کاریکاتور با حضور رئیس خانه کاریکاتور ایران در شهرستان جهرم و کارگاه عکاسی سبک زندگی ایرانی و اسلامی با حضور آرش کریمی در شیراز از دیگر برنامه های این هفته است.

برگزاری همایش سمند صاعقه در کازرون

کرم الهی از برگزاری همایش یکروزه سمند صاعقه در روز پایانی هفته هنر انقلاب با موضوع ادبیات و هنر انقلاب اسلامی یادمان نصراله مردانی، پرچمدار شعر انقلاب در شهرستان کازرون خبر داد.

رئیس حوزه هنری فارس در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر کمبود عرضه آثار شهید آوینی در فارس، تصریح کرد: در سال ۹۵ کرسی دائمی تحلیل اندیشه ها و افکار شهید آوینی در تمامی عرصه ها از جمله ادبیات، سینما، معماری، فلسفه و هنر به طور ماهانه در شیراز برگزار می شود.

کرم الهی در مورد کمرنگی برنامه های سینمایی که شاخصه فعالیت های شهید آوینی است به خبرنگار مهر، پاسخ داد: در برخورد با اندیشه های سید شهدای اهل قلم نباید وی را تک ساحتی تعریف کرد، زیرا این هنرمند انقلابی در حوزه های متعدد هنر انقلاب برجسته است.

وی با بیان اینکه برجسته سازی شهید آوینی محدود به یک حوزه به سلاح نیست، ادامه داد:باید برای کلیت هنر انقلاب اسلامی، شهید آوینی را الگو قرار دهیم.