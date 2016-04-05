به گزارش خبرگزاری مهر، این نرم افزار شامل phylogenomics (علم مطالعه تکامل هر نژاد)، مطالعات تطبیقی، از کد خارج کردن اطلاعات دی ان ای (non-coding) تشخیص آلودگی و ... است.

محققین این تیم بین الملی تحقیقاتی با بکارگیری تکنیک های نوین در این نرم افزار توانستند حساسیت، دقت و سرعت را در پردازش اطلاعات وسیعی از دیتابیس های دی ان ای رقم بزنند.

این نرم افزار تحت لیسانس دانشگاه MIT آمریکا توزیع شده است و با سیستم های Linux، OS X و ویندوز ساپورت می شود.

نکته قابل توجه راجع به این نرم افزار منحصر به فرد در حیطه پزشکی تشخیص شباهت هایی غیر نزدیک به یکدیگر درمیان داده های وسیعی از اطلاعات دی ان ای است.

نتیجه این تحقیق در نشریه Bioinformatics دانشگاه آکسفورد منتشر شده است.