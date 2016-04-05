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۱۷ فروردین ۱۳۹۵، ۱۲:۱۰

تولید نرم افزار فوق حساس برای جستجوی داده‌های دی ان ای

تولید نرم افزار فوق حساس برای جستجوی داده‌های دی ان ای

محققین روسی به همراه دانشمندان آمریکایی نرم افزاری را تولید کرده اند که می تواند حجم وسیعی از داده های اطلاعاتی DNA را با حساسیت بسیار بالا جستجو کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این نرم افزار شامل phylogenomics (علم مطالعه تکامل هر نژاد)، مطالعات تطبیقی، از کد خارج کردن اطلاعات دی ان ای (non-coding) تشخیص آلودگی و ... است.

محققین این تیم بین الملی تحقیقاتی با بکارگیری تکنیک های نوین در این نرم افزار توانستند حساسیت، دقت و سرعت را در پردازش اطلاعات وسیعی از دیتابیس های دی ان ای رقم بزنند. 

این نرم افزار تحت لیسانس دانشگاه MIT آمریکا توزیع شده است و با سیستم های Linux، OS X و ویندوز ساپورت می شود.

نکته قابل توجه راجع به این نرم افزار منحصر به فرد در حیطه پزشکی تشخیص شباهت هایی غیر نزدیک به یکدیگر درمیان داده های وسیعی از اطلاعات دی ان ای است.

نتیجه این تحقیق در نشریه Bioinformatics دانشگاه آکسفورد منتشر شده است.

کد مطلب 3591025
علیرضا کمندی

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