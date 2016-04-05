۱۹۹ پرونده تخلف صنفی در خراسان جنوبی تشکیل شد

داوود شهرکی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در تعطیلات نوروزی امسال سه هزار و ۸۷۱ مورد بازرسی از واحدهای صنفی و خدماتی استان انجام شده است.

وی با بیان اینکه این بازرسی‌ها منجر به تشکیل ۱۹۹ پرونده شد، بیان کرد: ارزش ریالی این پرونده‌ها بالغ بر پنج میلیارد و ۹۵۶ میلیون ریال بوده است.

دریافت ۱۹۰ گزارش مردمی

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی از دریافت ۱۹۰ گزارش مردمی در مدت اجرای طرح نظارتی نوروز خبر داد و افزود: در این مدت یک میلیارد و ۱۶ میلیون ریال از مبالغ مردمی به شکات بازگردانده شده است.

شهرکی، بیشترین بازرسی و بیشترین پرونده‌های متشکله این مدت را مربوط به گروه کالایی کیف و کفش، پوشاک، آجیل، خشکبار، شیرینی و در گروه کالایی خدمات رستورانها عنوان کرد و گفت: بیشترین تخلفات صورت گرفته نیز مروبط به گران فروشی، کم فروشی و عدم درج قیمت بوده است.

وی با بیان اینکه بازرسی‌ها نسبت به طرح نوروز سال قبل ۶۷ درصد کاهش داشته است، عنوان داشت: تعداد پرونده‌های متشکله نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

به گفته وی پرونده‌های تشکیل شده از نظر ارزش ریالی نیز نسبت به سال قبل ۴۲۲ درصد رشد داشت است.

توزیع ۴۲۲ تن میوه شب عید در استان

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی ادامه داد: از ۱۹۰ گزارش مردمی ۱۴۳ مورد منجر به تشکیل پرونده شده که گزارشات مردمی نیز ۲۰ درصد رشد داشته است.

شهرکی به پیش بینی بیش از ۱۸۲ مراکز توزیع میوه تنظیم بازار در ایام نوروز اشاره کرد و افزود: در طول مدت توزیع میوه شب عید، میزان ۲۳۷ تن پرتقال و ۱۸۵ تن سیب درختی در سطح استان توزیع شده است.

وی، وضعیت بازار استان در این مدت را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: در این مدت هیچگونه کمبود کالایی مشاهده نشد و با توجه به اینکه پیک خرید مردم در این ایام بوده افزایش قیمت نیز محسوس نبوده است.