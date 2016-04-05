تاکید دوباره معاون شهرداری بر عدم قطع درخت در باغ دروس

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی عبداللهی صبح امروز در توضیح تذکر حقانی در جلسه علنی شورای شهر درخصوص قطع درختان در محله دروس گفت: فردای روزی که اخباری درخصوص قطع درختان منتشر شد، با هماهنگی مالک نسبت به بازدید از این باغ اقدام شد.

وی ادامه داد: من در حضور اعضای شورای شهر اعلام می‌کنم که اگر اشتباهی در گزارش از بازدید داشته باشم، شخصا ۲ الی ۳ بار از مردم و اعضای شورای شهر عذرخواهی خواهم کرد چراکه معتقدم براساس بازدید بنده، هیچ درختی قطع نشده است.

معاون شهردار تهران افزود: به عنوان خادم مردم حدود ۱۲ سال در قسمت‌های مختلف شهرداری به مردم خدمت کرده و نباید ما را به عنوان دروغگو محسوب ‌کنید.

عبداللهی افزود: این ملک در سال ۹۲ باغ اعلام شده است، در سال ۹۳، مالک نسبت به باغ بودن رای ملکش اعتراض کرده، اما مجددا در سال ۹۴ شورا باز هم رای بر باغ بودن این ملک داده است.

به گفته معاون شهردار تهران، شهرداری تهران همه ساله از تاریخ ۱۲/۲۵ هرگونه تخریب و گودبرداری را در تهران ممنوع اعلام می‌کند.

وی ادامه داد: کارگاه این ملک از ۹۴/۱۲/۱۸ تعطیل بوده و این در حالی است که مالک براساس مصوبه برج باغ در بهمن‌ماه سال ۹۴ مجوز ساخت و ساز دریافت کرده است.