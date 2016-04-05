برگزاری جشنواره «روح الله» در ۱۲ شهر و استان کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین دوره جشنواره علاوه بر اصفهان در شهرها و استان‌های قم، خراسان رضوی، اردبیل، فارس، تبریز، کردستان، همدان، خوزستان، یزد، مازندران و سیستان و بلوچستان نیز برپا می شود.

طبق برنامه ریزی های به عمل آمده در حاشیه اکران آثار شرکت کننده در بخش نهایی، مسابقه نقد نویسی نیز برگزار می شود که طی آن مطلب برتر نقد و تحلیل مردمی نوشته شده درباره فیلم های این جشنواره انتخاب و به نفر برگزیده، سکه بهار آزادی اهدا شود.

جشنواره «روح‌الله» به دبیری محمد آفریده در دو بخش «فیلم» و «فیلمنامه» پذیرای آثار سینماگران و علاقه مندان است. «اندیشه‌های امام خمینی (ره)» موضوع محوری این رویداد است که یکم تا سوم خرداد ماه سال ۱۳۹۵ در استان تهران و اصفهان برگزار می‌شود. همچنین در حاشیه این رویداد، ۱۱۴ فیلم یک دقیقه‌ای با موضوع «اندیشه‌های امام خمینی (ره) ساخته خواهد شد تا در شبکه‌های مختلف تلویزیونی و اجتماعی به نمایش درآید.

این جشنواره از سوی معاونت هنری موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) برگزار می‌شود و شبکه مستند، انجمن سینمای جوانان ایران، مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، دانشگاه آزاد اسلامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، روزنامه اعتماد، عروج فیلم در برگزاری آن مشارکت دارند.