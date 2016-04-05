نگهداری ۴۰۰۰ نسخه مدارک فرهنگی و هنری در مرکز مفاخر بروجرد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان حجت الاسلام حمید رضا حنان اظهار داشت: مرکز اسناد و مفاخر بروجرد که بیش از چهار هزار نسخه مدارک فرهنگی و هنری شامل کتاب، عکس، دست‌نوشته، اسلاید، فیلم و ... را در اختیار دارد تاکنون توانسته در این بخش آثار و کتب ٢٣٣ نفر نویسنده، مترجم و مؤلف بروجردی را شناسایی و فرم‌های مفاخر را برای آنها تکمیل کند.

وی با بیان اینکه سال گذشته در دفتر مرکز اسناد و شناسایی مفاخر بروجرد ٢٥ عنوان کتاب اهدایی نویسندگان بروجردی که در همان سال منتشر شده بود، رونمایی شد گفت: این تعداد تنها مربوط به کتب منتشرشده‌ای است که به همت نویسندگان به مرکز اسناد و مفاخر بروجرد اهداء و یا ارسال‌شده و به طور حتم کتب منتشر شده توسط نویسندگان بروجرد بیش از این است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان تاکید کرد: نویسندگان و کسانی که تألیفات و کتب منتشره‌ای دارند، دو نسخه از کتب خود را به دفتر مرکز اسناد و شناسایی مفاخر بروجرد اهداء و ما را در راستای غنی‌سازی بانک اطلاعات مؤلفان و بانک اطلاعات کتب نویسندگان بروجرد یاری کنند.

حجت الاسلام حنان با بیان اینکه ٥٦ درصد از کتب رونمایی شده در موضوعات ادبی، ١٢درصد معارف، ١٢ درصد علمی، هشت درصد هنری، هشت درصد درسی و چهار درصد متفرقه بوده است عنوان کرد: نویسندگان این کتب رونمایی شده همگی اهل بروجرد بوده که آثار خود را در انتشاراتی‌های معتبر کشور و استان به چاپ رسانده‌اند.



ویبا بیان اینکه در مرکز اسناد و مفاخر بروجرد بیش از ٦٩٠ عنوان در قالب ٩٧٤ جلد کتاب از ٢٦٣ نویسنده بروجردی به ثبت رسیده است گفت: غنی سازی این مرکز نیاز به توجه و همکاری تمامی شهروندان، هنر دوستان و مردم فرهنگی و فهیم بروجرد دارد تا بتواند در خدمت پژوهشگران و اساتید و محققان باشد.