عدالت جنسیتی در برنامه ششم توسعه محقق شود

به گزارش خبرنگار مهر، شهیندخت مولاوردی در همایش «زنان، خودباوری و تعالی جامعه» که صبح سهشنبه در کانون امام علی شهرستان کرج برگزار شد، ضمن تبریک به مناسبت ولادت فاطمه زهرا (س) و هفته زن، اظهار کرد: در عصر حاضر نیازمند بازخوانی همه ابعاد وجودی زندگی حضرت فاطمه زهرا (س) هستیم تا بتوانیم بهترین الگو را به نسل جوان امروز ارائه کنیم که آنان با افتخار بتوانند در زندگی از این الگو به نحو احسن استفاده کنند.
وی در ادامه با تاکید بر شناخت ظرفیتهای حقوقی و شناخته نشده شخصیت زهرا (س)، گفت: ما نتوانستهایم شخصیت این بانوی بزرگوار را به طور کامل به نسل جدید بشناسانیم.
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده در ادامه گفت: بهرهگیری از این ظرفیتها نباید محدود به ولادت و وفات این بانوی بزرگوار و هفته زن باشد باید برای تعالی جامعه جایگاه و ارزش انسانی زنان مورد توجه ویژه باشد.
مولاوردی در ادامه سخنان خود به نامگذاری سال توسط مقام معظم رهبری با عنوان «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» اشاره کرد و گفت: ایشان در این سالها بر روی چالش های اقتصادی که کشور با آن دست به گریبان است، تاکید دارند.
همدلی و همزبانی دولت و ملت نیاز جامعه است
وی راه برونرفت از این چالش را همدلی و همزبانی ملت دانست و گفت: متاسفانه در سال گذشته در عمل، میان دولت و برخیها شاهد همدلی و همزبانی نبودیم.
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده ادامه داد: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص تحقق اقتصاد مقاومتی، ادامه همدلی و همزبانی نیاز جامعه است.
مولاوردی در ادامه با اشاره به اینکه عناوین سالها نباید با پایان سال، پایان یافته تلقی شود، گفت: برای برطرف کردن چالشها همچنان نیازمند همدلی دولت و ملت هستیم.
وی افزود: همانگونه که مقام معظم رهبری در پیام امسال اشاره کردند که قرار نیست ظرف یک سال مشکلات حل شود، باید با برنامهریزی در پایان سال و سالهای آتی شاهد آثار مرتفع شدن مشکلات باشیم.
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده با تاکید بر اینکه دولت تدبیر و امید میراثدار توسعهای نامتوازن است، گفت: این مشکلات یک شبه به وجود نیامده که دولت نوپای تدبیر و امید بتواند یک شبه این مشکلات را حل کند؛ به همین منظور نیازمند همکاری همه قوا هستیم.
اولویت دولت توسعه صادرات نفتی و اشتغالزایی است
مولاوردی تاکید کرد: همه باید کمک کنند تا ظرفیتهای کشور شناسایی شود در این صورت سیاستهای کلی دولت و نظام محقق می شود.
وی یکی از مهمترین راه های شناسایی ظرفیتهای کشور را شناسایی سازمانهای مردمنهاد دانست و گفت: مردم باید به میدان بیایند ولی حضور مردم به این معنا نیست که دولت مسئولیتی ندارد؛ دولت وظیفه بسترسازی، تسهیلگری و بهبود فضای کسب و کار را دارد باید قوانین مزاحم از سر راه برداشته شود.
مولاوردی به سخنان رئیسجمهور در خصوص اولویتهای کاری دولت اشاره کرد و گفت: اولویت دولت، توسعه صادرات غیرنفتی و ایجاد فرصتهای اشتغال است؛ به همین منظور همه باید دست به دست هم داده تا دولت بتواند در سال جدید در راستای تحقق وعدهها گام بردارد.
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده در ادامه به دو رویداد مهم در سال گذشته اشاره کرد و گفت: به نتیجه رسیدن مذاکرات هستهای و تصویب برجام دو دستاورد مهم کشور در سال گذشته بود که امیدواریم با لغو تحریمها که هنوز آثار ملموسشان آشکار نشده است گام های مهم اقتصادی برداشته شود.
وی با تاکید بر اینکه یکی از دستاوردهای برجام این بود که برای اولین بار همه قطعنامهها که ناشی از تحریمها علیه ایران بود، لغو شد، گفت: ایران بدون دخالت نظامی و تغییر رژیم از فصل ۷ منشور ملل خارج می شود که این یک دستاورد بزرگ است.
داشتن اقتصاد مقاوم در برابر تهدیدهای درونی و بیرونی ضروری است
مولاوردی به نتیجه رسیدن مذاکرات هستهای را مدیون رهنمونها و نظارتهای رهبر معظم انقلاب دانست و گفت: درایت های ریاست جمهور، تلاشهای تیم مذاکرهکننده هستهای و دعای مردم در تحقق این مهم بر کسی پوشیده نیست.
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده، داشتن اقتصاد مقاوم را در برابر تهدیدهای درونی و بیرونی، لازم و ضروری دانست و گفت: ضروری است در سال جاری فراهم کردن شرایط برای دستیابی به اقتصاد مقاوم در دستور کار دولت، حکومت و سایر قوا قرار گیرد.
وی در ادامه سخنان خود به جایگاه زنان در تحقق اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: برای استفاده از همه ظرفیتهای کشور، نیازمند استفاده از همه سرمایههای انسانی هستیم و زنان نیمی از سرمایههای انسانی جامعه را تشکیل میدهند.
مولاوردی در ادامه به وضعیت زنان از نظر شاخصهای توسعه انسانی، دانشآموختگی، امید به زندگی، بهداشت، توانمندی و خودباوری نیز اشاره کرد.
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده با تاکید بر اینکه در مسیر توسعه باید عزمی جدی داشته باشیم، گفت: عاقلانه نیست که این سرمایهگذاریها انجام شود و بهرهای نبریم.
دولت و نظام باید به زنان اعتماد کنند
وی در ادامه اضافه کرد: نقش زنان در فرهنگسازی برای تحقق اقتصاد مقاومتی، اصلاح الگوی مصرف، مدیریت انرژی و پرهیز از مصرفگرایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
مولاوردی در ادامه اصل تحکیم خانواده را یکی از رویکردهای اصلی دولت تدبیر و امید دانست و گفت: در صورت تحقق تحکیم میتوانیم شاهد تاثیرات مهمی در همه زمینهها در جامعه باشیم.
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به اینکه زنان یک عنصر اجتماعی موثر در جامعه هستند، گفت: ارتقای خودباوری زنان برای رسیدن به وضعیت مطلوب در جامعه ضروری است و همچنین ارتقای اعتماد به نفس دولت به زنان از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی به سیاستهای معاونت امور زنان و خانواده اشاره کرد و گفت: دولت و نظام باید به زنان اعتماد کنند چرا که آنان در خلق حماسه سیاسی به درستی وظایف خود را انجام دادهاند؛ به همین منظور در خلق حماسه اقتصادی نباید از این سرمایهها غافل شویم.
تقدیر از همسران شهدای البرزی
مولاوردی در ادامه به سیاستهای دولت و دسترسی به توانمندسازی اقتصادی زنان اشاره کرد و گفت: این مهم به طور جدی در دستور کار دولت قرار دارد.
مولاوردی با تاکید بر اینکه به دنبال عدالت جنسیتی در برنامه ششم توسعه هستیم، گفت: اعتدال در همه زمینه ها ضروری است امیدواریم با تصویب برنامه ششم توسعه این مهم محقق شود.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در پایان سال ۹۵ را سال خروجی سیاست های دو سال اخیر دانست و گفت: در سال جاری برای استان البرز طرح های ملی و استانی در حوزه توانمندی زنان اجرا خواهد شد.
در پایان این همایش سه تن از زنان فعال البرزی در عرصههای مختلف به بیان دیدگاههای خود در زمینه کارآفرینی پرداختند.
در این همایش همچنین گروه دانشآموزی به دفنوازی پرداختند و در پایان از اسوههای صبر و مقاومت یعنی همسران شهید استان تقدیر به عمل آمد.
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