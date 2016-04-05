یحیی عیدی بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند اجرایی پل مازیار در شهر خرم آباد اظهار داشت: هم اکنون این پروژه با پیشرفت مطلوبی در حال اجرا بوده و بر اساس پیش بینی های صورت گرفته تا پایان اردیبهشت ماه افتتاح خواهد شد.

وی بیان داشت: هم اکنون پیشرفت فیزیکی پروژه پل مازیار در شهر خرم آباد بیش از ۹۷ درصد است.

شهردار خرم آباد همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به آسفالت خیابانها و معابر سطح شهر خرم آباد اشاره کرد و گفت: در مجموع بیش از ۲۰ هزار تن آسفالت در این زمینه در نظر گرفته شده است.

عیدی بیرانوند با بیان اینکه از این میزان تا کنون بیش از ۱۱ هزار تن مورد برای آسفالت خیابانهای شهر خرم آباد مورد استفاده قرار گرفته است گفت: ۹ هزار تن آسفالت دیگر نیز ظرف چند روز آینده در سطح خیابانهای خرم آباد پخش خواهد شد.