فقدان جاده های امن از معضلات اساسی استان ایلام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد نقی لطفی ظهر سه شنبه در ديدار با فرماندهان و مسئولان انتظامی استان ايلام با قدردانی از تلاش های شبانه روزی پليس در جای جای استان در ايام تعطيلات نوروز، گفت: نيروی انتظامی به خوبی توانست، همدلی و همزبانی را که شعار سال گذشته بود، محقق کند و با تفاهم با مردم رضايت آنها را به دست آورد.

وی به شعار امسال مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: نيروی انتظامی با برقراری امنيت و مبارزه با مفاسد اقتصادی و مقابله با باندهای قاچاق می تواند، زمينه تحقق اين شعار مهم و راهبردی را به وجود آورد.

نماينده ولی فقيه در استان ايلام از فقدان جاده های امن در استان به عنوان يک معضل اساسی نام برد و گفت: معضلات راه در استان از جمله مشکلاتی است که باعث ايجاد تصادف های مرگبار می شود.

وی، وجود احساس امنيت بالا در بين مردم استان را از امتيازات ديگر نيروی انتظامی خواند و گفت: خانواده ها با آگاهی از حضور پليس در ايام نوروز و اعتماد به اقدامات خوب آنها با خيال آسوده به دامن طبيعت رفتند روند و اين اقتداری مثال زدنی برای پليس است.

سردار علی دولتی فرمانده انتظامی استان ايلام گفت: با وجود افزايش ۲۵ درصدی تردد در جاده های استان، ۵۸ درصد تلفات ناشی از حوادث رانندگی در سطح جاده های استان نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش يافته است.