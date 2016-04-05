محمد جواد ظریف وارد رامسر شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد ظریف دقایقی قبل برای شرکت در اجلاس سه جانبه وزرای امور خارجه ایران. ترکیه و اذربایجان وارد رامسر شد.

این اجلاس قرار است تا ساعاتی دیگر با خضور همتایان ظریف در ترکیه و آذربایجان در هتل رامسر برگزار شود.

در این نشست مسایل سه جانبه ایران ترکیه و آذربایجان بحت و تبادل نظر می‌شود.

اولین اجلاس سال ۲۰۱۱ میلادی در ارومیه برگزار و اجلاس های بعدی در نخجوان آذربایجان و وان ترکیه برگزار شده بود.

ظریف بعد از اجلاس رامسر راهی باکو می شود.

شهرستان رامسر در غرب مازندران به شهر معاهدات بین المللی معروف است.