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۱۷ فروردین ۱۳۹۵، ۱۲:۴۹

محمد جواد ظریف وارد رامسر شد

محمد جواد ظریف وارد رامسر شد

رامسر- محمد جواد ظریف برای شرکت در اجلاس سه جانبه وزرای ایران. آذربایحان و ترکیه به رامسر سفر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد ظریف دقایقی قبل برای شرکت در اجلاس سه جانبه وزرای امور خارجه ایران. ترکیه و اذربایجان وارد رامسر شد.

این اجلاس قرار است تا ساعاتی دیگر با خضور همتایان ظریف در ترکیه و آذربایجان در هتل رامسر برگزار شود.

در این نشست مسایل سه جانبه ایران ترکیه و آذربایجان بحت و تبادل نظر می‌شود.

اولین اجلاس سال ۲۰۱۱ میلادی در ارومیه برگزار و اجلاس های بعدی در نخجوان آذربایجان و وان ترکیه برگزار شده بود.

ظریف بعد از اجلاس رامسر راهی باکو می شود.

شهرستان رامسر در غرب مازندران به شهر معاهدات بین المللی معروف است.

کد مطلب 3591116

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