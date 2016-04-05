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۱۷ فروردین ۱۳۹۵، ۱۲:۵۶

رئیس پارک علم و فن‌آوری بوشهر:

طرح برگزیده جشنواره ملی دانایی خلیج‌فارس نشان نخبگی می‌گیرد

طرح برگزیده جشنواره ملی دانایی خلیج‌فارس نشان نخبگی می‌گیرد

بوشهر - رئیس پارک علم و فن آوری خلیج فارس استان بوشهر گفت: به طرح برگزیده ششمین جشنواره ملی دانایی خلیج فارس نشان نخبگی صنعت نفت ایران اعطا می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب رستمی ظهر سه‌شنبه در نشست با خبرنگاران اظهار داشت: امسال ششمین دوره جشنواره ملی دانایی خلیج فارس توسط پارک علم و فن آوری با همکاری بنیاد نخبگان و دانشگاه خلیج فارس برگزار می‌شود.

وی افزود: جشنواره امسال بر نفت، گاز و پتروشیمی متمرکز شده است و از سال گذشته وزارت نفت نیز جایزه شهید تندگویان را به نفر برتر اهدا خواهد کرد.

رئیس پارک علم و فن آوری خلیج فارس استان بوشهر بیان کرد: امسال بحث ثبت اختراع جزو رویدادهای جانبی جشنوار قرار گرفته است و دستگاه های اجرایی بیشتری با جشنواره همکاری خواهند کرد.

رستمی خاطرنشان کرد: جشنواره دانایی خلیج فارس جایگاه ملی خود را بعد از پنج دوره به دست آورده است و به جشنواره‌ای مهم در سطح کشور تبدیل شده است.

رئیس پارک علم و فن آوری عنوان کرد: امسال معاون علمی و فن آوری ریاست جمهوری از پنج طرح برتر این جشنواره حمایت خواهد کرد.

وی گفت: استان بوشهر به لحاظ میزبانی صنایع بزرگ مکان خوبی برای ارایه و حمایت طرح‌های نوین صنعتی است.

رستمی افزود: طرح‌های ارسالی به این جشنواره شامل طرح‌های منجر شده به محصول و آماده تجاری‌سازی هستند.

کد مطلب 3591122

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