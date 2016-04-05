تاکید حدادعادل بر نقش گسترش زبان فارسی در اجرای اقتصاد مقاومتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد سعدی، غلامعلی حدادعادل رئیس بنییاد سعدی در دیدار نوروزی با کارکنان این بنیاد، ضمن تبریک سال جدید و تشکر از تلاش آنها در امر آموزش و گسترش زبان فارسی در جهان گفت: تلاش شما در اداره این بنیاد مهم، که امری خطیر را در کشور برعهده گرفته، ستودنی است.

وی با بیان اینکه روز به روز اعتقادم به ضرورت تاسیس بنیاد سعدی بیشتر می‌شود، گفت: هرچه پیش می‌رویم اهمیت گسترش زبان فارسی و ضرورت توسعه بنیاد سعدی بیشتر احساس می‌شود.

حداد عادل با اشاره به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به نام «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» اظهار کرد: بحث اقتصاد مقاومتی با فعالیت‌های بنیاد سعدی مرتبط بوده و در اجرای آن نقش دارد، چرا که یک جنبه اقتصاد مقاومتی، صادرات است و اگر قرار باشد اقتصاد قوی داشته باشیم، باید محصولات و تولیدات ما، بازارهای کشورهای اطراف و جهان را تامین کند.

وی با بیان اینکه کشورهایی در دنیا مقتدرند که بازارهای بیشتری در اختیار دارند، گفت: همانطور که می‌دانید به دلیل داشتن زبان مشترک با کشور افغانستان، حجم قابل توجهی از صادرات میان دو کشور برقرار است و سرعت انجام کارهای گمرکی و ترخیص و ... بالاتر است که اگر مشکل زبان میان دو کشور بود، شاید این مقدار کالا به نصف تقلیل پیدا می‌کرد.

رییس بنیاد سعدی، افزود: هر جایی که ما بخواهیم حضور اقتصادی داشته باشیم، باید زبان ما آنجا حضور داشته باشد و در واقع گسترش زبان یک کشور در خارج از مرزهای آن کشور، یکی از لوازم توسعه است و این کاری نیست که با آرزو و اشتیاق محقق شود، این یک کاری است فنی، علمی، کارشناسانه، مدیریتی و احتیاج به مطالعه و دقت و نیروهای متخصص و کارآمد دارد.

حدادعادل با اشاره به وظایف بنیاد سعدی در گسترش زبان فارسی در جهان، گفت: وظیفه ما در بنیاد سعدی این است که مبانی علمی و مبانی مدیریتی آموزش زبان در دنیا را بشناسیم. خوشبختانه فهرست بالایی از تهیه و تدوین انواع کتاب‌های آموزشی و کمک آموزشی برای سطوح مختلف تهیه و در دستور کار قرار گرفته است و لازم است که ما بر اساس مبنای علمی کتاب تالیف کنیم، معلم تربیت کنیم و از روش‌های جدید و فضای مجازی در امر آموزش و گسترش زبان در جهان استفاده کنیم.

رییس بنیاد سعدی در خصوص شناخت مبانی مدیریتی نیز افزود: باید زمینه و انگیزه آموزش زبان فارسی در کشورهای مختلف بشناسیم و نحوه استفاده از فرصت‌های آموزشی در کشورهای جهان را شناسایی کنیم. به عنوان مثال یکی از فرصت‌های آموزشی در کشور عراق که به دلیل حضور بیش از ۳ میلیون زائر ایرانی در سال، لازم است از ماموران فرودگاه گرفته تا گمرک، هتلداران، کسبه و خدام اماکن مقدسه، زبان فارسی بدانند.

حداد عادل با اشاره به فلسفه وجودی بنیاد سعدی، ادامه داد: یک ملت زنده و ملتی که می‌خواهد زنده بماند و روی پای خودش بایستد، باید کاری کند که مردم دنیا او را بشناسند و حرفش را بفهمند که لازمه‌اش این است که هم زبان‌های دیگر را بیاموزد و زبان خودش را به دیگران بیاموزد و بنیاد سعدی با چنین دیدگاهی به وجود آمد.

وی خطاب به کارکنان بنیاد سعدی، گفت: کار شما یک کاری است کاملا در مقیاس ملی و یک وظیفه ملی، اسلامی و انقلابی است و هر زاویه ای به آن نگاه کنید، یک کار مهم و خطیر و سودمند است.

وی با بیان اینکه فراگیر شدن زبان یک ملت، همکاری همه جانبه می‌طلبد، تاکید کرد: با توجه به اینکه هر روز با افراد جدیدی آشنا می‌شویم که در سراسر جهان در حال آموزش زبان فارسی با انگیزه‌ها و علایق شخصی و کاری هستند، باید ارتباط لازم با این افراد برقرار شود و کمک و همکاری با آنها باید در دستور کار قرار گیرد.

رییس بنیاد سعدی به برگزاری دوره‌های دانش افزایی فارسی آموزان در چندسال گذشته اشاره کرد و گفت: تجربه برگزاری این دوره‌ها را امسال به کار خواهیم گرفت، ضمن آنکه دوره‌های کوتاه مدت باید افزایش پیدا کند.

وی در پایان گفت: تجهیزات و فضای لازم برای کلاس‌های آموزش زبان فارسی در ساختمان بنیاد سعدی تامین شده است و ان شاءالله در کنار دیگر موسسات حاضر، آموزش زبان فارسی در بنیاد سعدی نیز برای غیرفارسی زبانان داخل کشور ارائه خواهد شد.