به گزارش خبرنگار مهر، صادق صالحی ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به انجام سه هزار و ۴۳۵ مورد بازدید از مراکز عرضه، تولید و فروش گوشت و فرآورده‌های گوشتی، تصریح کرد: تأمین بهداشت و سلامت غذایی بدون اغماض از سوی بازرسان کنترل شد.

وی افزود: در طول طرح نظارت بهداشتی دامپزشکی ۱۸ پرونده تخلف را موردبررسی قرار دادیم و تیم مشترکی از دامپزشکی، علوم پزشکی و تعزیرات حکومتی به صورت مداوم نسبت به بازرسی و نظارت کشتارگاه‌ها، کارخانه‌های فرآوری، کارگاه‌های بسته‌بندی، سردخانه‌ها، مجتمع‌های خدماتی رفاهی، سفره‌خانه‌ها و تمامی مراکز فروش گوشت و فرآورده‌های گوشتی همت کردند.

مدیرکل دامپزشکی استان با اذعان به فعالیت سه هزار مرکز تولید، عرضه و فروش گوشت و فرآورده‌های گوشتی بازرسی این تعداد را اقدام قابل‌توجهی دانست و تأکید کرد: به دلیل اهمیت تأمین سلامت غذایی و بهداشت عمومی بازرسان به صورت شبانه‌روزی فعالیت داشتند.

به گفته صلاحی در طول اجرای طرح ۲۰ اکیپ در هر روز و متشکل از ۴۸ نفر بازرس فنی فعالیت نظارت و بازرسی از مراکز تولید و عرضه را انجام داد و در نهایت نیز دستاورد بازرسی‌ها برخورد جدی و بدون اغماض با تخلفات بود.

وی با اشاره به ۲۱ مورد برخورد با خودروهای متخلف عرضه‌کننده فرآورده‌های خام دامی تأکید کرد: این خودروها به صورت غیرمجاز فعالیت داشتند که توسط بازرسان تذکرات لازم به آن ها انتقال یافت.