کاهش ۱۸ درصدی گردشگران نوروزی در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، فرزین حق پرست در نخستین نشست خبری خود با خبرنگاران در محل هتل تبریز با اعلام این خبر گفت: علت کاهش مسافران نوروزی در استان به دلیل نامساعد بودن شرایط آب و هوایی استان در این فصل بود اما با این وجود استان دو میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بازدید را در طول تعطیلات نوروزی ثبت کرده است.

وی اظهار داشت: بر اساس آمار موجود این اداره کل طی این مدت ۲۳۳ هزار نفر در اماکن اقامتی بخش خصوصی و دولتی از ۲۷ اسفند تا ۱۳ فروردین اسکان داده شدند که شامل ۱۰ درصد از آمار مسافران ورودی به استان می شود.

حق پرست در مورد فروش بلیت اماکن قابل بازدید از قبیل موزه ها و سایت های تاریخی نیز ابراز داشت: بیشترین بازدید از سایت منطقه آزاد ارس و کلیسای سنت استپانوس با ۳۴ هزار و ۳۶۱ نفر و سپس رصد خانه مراغه با ۲۳ هزار و ۹۰۰ نفر و موزه آذربایجان با ۱۵ هزار و ۸۹۱ نفر بود.

این مقام مسئول در خصوص اقدامات صورت گرفته توسط اداره متبوع خود گفت: در سال ۹۴ رتبه اول نمایشگاه گردشگری تهران در حوزه برنامه ریزی و مدیریت را به دست آوردیم و در سال جاری نیز چهار برنامه بین المللی و ملی در استان اجرا می شود.

حق پرست ادامه داد: دیروز نخستین قطار گردشگری با عنوان عقاب طلایی متشکل از ۷۴ مسافر از ملیت های مختلف وارد تبریز شد و تا پایان سال نیز میزبان تورهای بعدی این قطار هستیم.

وی اضافه کرد: برگزاری حراج ملی در تبریز، میزبانی وزرای گردشگری ACD و حضور در نمایشگاه بین المللی گردشگری جمهوری آذربایجان برنامه های مهم ما در این بخش طی سال ۹۵ است.

مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان همچنین با ارائه توضیحاتی در مورد پروژه های در دست افتتاح بخش گردشگری استان از افتتاح قریب الوقوع ۹ هتل در سطح استان خبر داد و گفت: هم اکنون هفت هزار و ۸۹۵ تخت در استان پذیرای مهمانان عزیز است که با بهره برداری از این هتل ها یکهزار و ۱۰۰ تخت به مجموع آنها افزوده می شود.

حق پرست میزان سرمایه گذاری در بخش هتلداری استان را ۷۵۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این پروزه ها شامل ۲۱ می شود که از هتل های دو ستاره تا پنج ستاره را در نقاط مختلف استان شامل می شود.

نبود طرح محتوایی و اعتبار دو مشکل موزه مطبوعات آذربایجان

وی در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر سرانجام ایجاد موزه مطبوعات در تبریز گفت: با توجه به پیشینه استان در امر انتشار روزنامه و پیشتازی آن در تاریخ مطبوعات کشور ایجاد این موزه یک ضرورت است اما دارای مشکلاتی است که نخستین آن بحث تهیه طرح محتوایی و توجیهی موزه است.

حق پرست از دیگر مشکلات پیش روی ایجاد این موزه را نبود اعتبار کافی عنوان کرد و گفت بر همین اساس نمی توان زمان مشخصی را برای ایجاد موزه مطبوعات استان اعلام کرد.

وی در خصوص وضعیت فعلی خانه مجتهدی تبریز و تبدیل آن به رستوران نیز گفت: این خانه قبلا به شرکت پست برای ایجاد موزه پست واگذار شده بود و در تملک این شرکت بود اما اکنون به بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس واگذار شده و خبرنگاران چرایی وضع فعلی آن را باید از مسئولان این بنیاد جویا شوند.

مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان از توقف عملیات اجرایی موزه منطقه ای آذربایجان خبر داد.

حق پرست در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر شنیده شدن خبری در خصوص شکست ساختمان موزه آذربایجان بر اثر حفاری های مترو نیز گفت: این خبر کذب است و چنین اتفاقی صحت ندارد.

مردم برای حفظ خانه های قدیمی همت کنند

این مقام مسئول در ادامه با انتقاد از برخی اقدامات برای تخریب خانه های قدیمی توسط مالکان آنها در تبریز گفت: این خانه ها تاریخ و هویت این شهر بزرگ هستند اما حتی مالکان با سواد آنها نیز از حفظ این هویت تاریخی برای تبریز و آینده تبریز کوتاهی می کنند.

حق پرست از عموم مالکان این خانه ها خواست تا برای فرهنگ و تاریخ تبریز و آذربایجان دلسوزی داشته و مانع از تخریب خانه های قدیمی تحت مالکیت خود شوند.

وی خریداری و بازسازی این خانه ها توسط افراد علاقمند و شرکت های خصوصی را یکی از راه های حفظ این اماکن تاریخی در بافت مرکزی تبریز عنوان کرد.