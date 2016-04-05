برداشت محصولات صیفی در سطح ۱۲۰۰ هکتار از اراضی دهلران آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی ایلام، تورج کرمی اظهار داشت: کاشت محصول خیار در مزارع این شهرستان آذر سال قبل آغاز شد و برداشت آن نیز از نیمه دوم فروردین شروع شده است.

وی اظهار کرد: هم اینک برداشت محصول خیار از سطح ۳۰ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان آغاز شده و پیش بینی می شود ۵۰۰ تن خیار از این مزارع برداشت شود.

وی با بیان اینکه یک هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان گرمسیری به کشت سبزی و صیفی اختصاص یافته است، افزود: پیش بینی می شود از این سطح زیر کشت بیش از ۲۵ هزار تن محصول سبزی و صیفی برداشت شود.

کرمی تاکید کرد: عمده محصول خیار برداشت شده از مزارع این شهرستان برای فروش به بازارهای تهران و استان های همجوار ایلام عرضه می شود.

کارشناسان کشاورزی معتقدند خیار از آن دسته محصولاتی است که برای تولید نیازمند مصرف میزان زیادی آب است ولی در برخی مزارع دهلران برای این مشکل چاره اندیشی شده و با اجرای سیستم آبیاری تحت فشار از نوع (طیپ) علاوه بر کاهش مصرف ۵۰ درصدی آب، عملکرد و تولید محصول نیز افزایش یافته است.

شهرستان دهلران در ۲۳۰ کیلومتری جنوب ایلام قرار دارد.