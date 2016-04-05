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۱۷ فروردین ۱۳۹۵، ۱۳:۲۵

شاخص بورس کشورهای آسیایی کاهش یافت

شاخص بورس کشورهای آسیایی کاهش یافت

ارزش شاخص بورس بیشتر کشورهای آسیایی در روز سه‌شنبه با روند نزولی آغاز بکار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری «سی ان بی سی»، شاخص بورس بیشتر کشورهای آسیایی در روز سه شنبه با روند نزولی شروع به کار کردند.

در همین حال شاخص بورس «نیکی» ژاپن با ۲.۴۲ درصد کاهش معادل ۳۹۰.۴۵ واحد به ۱۵,۷۳۲.۸۲ واحد، بورس «کاسپی» کره جنوبی با ۱۶.۲۳ واحد کاهش معادل ۸۲ دهم درصد به ۱,۹۶۲.۷۴ واحد و بورس «ASX ۲۰۰» استرالیا با ۱.۴۲ دهم درصد کاهش معادل  ۷۰.۹۱ واحد به ۴,۹۲۴.۴۰ واحد رسید و بورس «هنگ سنگ» هنگ کنگ هم ۱.۴۶ درصد روند نزولی به خود گرفت.

همچنین در چین دو بورس «شانگهای» و «شنزن» هر کدام به ترتیب با ۱.۲۲ درصد و ۲.۳ درصد رشد روبرو شدند.

کد مطلب 3591155
علیرضا کمندی

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