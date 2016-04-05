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۱۷ فروردین ۱۳۹۵، ۱۳:۲۶

استاندار کهگیلویه وبویراحمد عنوان کرد:

انتخاب مردم در انتخابات هفتم اسفند باید مورد احترام قرارگیرد

انتخاب مردم در انتخابات هفتم اسفند باید مورد احترام قرارگیرد

یاسوج - استاندار کهگیلویه وبویراحمد گفت: دولت دربرگزاری انتخابات دراستان سعی کرد به طور کامل بی طرفی خود را حفظ کندوچون نتیجه را مردم تعیین می کنند، انتخاب مردم نیزباید مورد احترام قرارگیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری استان، سیدموسی خادمی افزود: ولی پس از برگزاری انتخابات و اعلام نتایج اولیه به طور طبیعی مدافع فرآیند و نتیجه انتخابات هستیم و اصل بر صحت است، چون مستنداتی مبنی بر وجود انحراف در انتخابات حداقل در اختیار فرمانداری بویراحمد و هیات اجرائی قرار نگرفته است، موارد معدودی که از طرف معترضان اعلام شده بود مورد بررسی قرار گرفت و تاثیری در نتیجه انتخابات نداشت.

خادمی ادامه داد: به هر حال تصمیم گیری نهایی در رابطه با انتخابات بویراحمد و دنا طبق قانون شورای نگهبان می باشد و در همین راستا نیز بازرسانی را به استان اعزام نمود و گزارش هایی نیز در این رابطه تهیه شده است.

خادمی تصریح کرد: به هر حال ما مطیع قانون و مجری قانون هستیم و به طور طبیعی اکثریت قاطع مردم هم تابع قانون خواهند بود و مطالبات و موارد خود را از طریق قانونی پی گیری خواهند کرد.

کد مطلب 3591167

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