انتخاب مردم در انتخابات هفتم اسفند باید مورد احترام قرارگیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری استان، سیدموسی خادمی افزود: ولی پس از برگزاری انتخابات و اعلام نتایج اولیه به طور طبیعی مدافع فرآیند و نتیجه انتخابات هستیم و اصل بر صحت است، چون مستنداتی مبنی بر وجود انحراف در انتخابات حداقل در اختیار فرمانداری بویراحمد و هیات اجرائی قرار نگرفته است، موارد معدودی که از طرف معترضان اعلام شده بود مورد بررسی قرار گرفت و تاثیری در نتیجه انتخابات نداشت.

خادمی ادامه داد: به هر حال تصمیم گیری نهایی در رابطه با انتخابات بویراحمد و دنا طبق قانون شورای نگهبان می باشد و در همین راستا نیز بازرسانی را به استان اعزام نمود و گزارش هایی نیز در این رابطه تهیه شده است.

خادمی تصریح کرد: به هر حال ما مطیع قانون و مجری قانون هستیم و به طور طبیعی اکثریت قاطع مردم هم تابع قانون خواهند بود و مطالبات و موارد خود را از طریق قانونی پی گیری خواهند کرد.