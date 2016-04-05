بانک «مسقط» برای حضور در ایران مجوز گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بانک «مسقط» بزرگترین بانک وام دهنده کشور عمان امروز سه شنبه با ارائه درخواست به بورس از دریافت همه مصوبات قانونی برای افتتاح یک دفتر نمایندگی در ایران خبر داد.

در همین رابطه بانک مسقط اعلام کرد که در حال طی کردن روند ثبت بوده و انتظار دارد که دفتر نمایندگی خود در ایران را در سال جاری میلادی (۲۰۱۶) افتتاح کند.

بانک مسقط پیشتر در تاریخ ۲۵ ماه میلادی فوریه از تصمیم خود مبنی بر دایر کردن دفتر نمایندگی در ایران خبر داده بود و به نظر می آید که با دریافت مجوزهای لازم، یکی از نخستین نهادهای مالی خارجی باشد که به دنبال حصول توافق هسته ای و رفع تحریم های بین المللی علیه ایران به طور رسمی در این کشور حضور خواهد یافت.

پیشتر «حسن روحانی» رئیس جمهوری ایران در دیدار با «یوسف بن علوی» وزیر امور خارجه عمان از لزوم افزایش سطح همکاریهای اقتصادی تهران– مسقط در فضای پسابرجام سخن گفته بود.

اقدام بانک مسقط برای ایجاد نمایندگی در ایران در حالی انجام می گیرد که بسیاری از نهادهای بین المللی مالی همچنان از عدم امکان مبادلات دلاری که مانعی بر سر راه تجارت با ایران است، شکایت دارند و به دلیل مشکلات ناشی از کارشکنی های آمریکا با احتیاط به این قضیه نگاه می کنند.