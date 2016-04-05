آخرین وضعیت قراردادهای نفتی و فروش اموال بابک زنجانی

به گزارش خبرنگار مهر، سیدناصر سراج در حاشیه مراسم تودیع و معارفه دادستان کل کشور در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت قراردادهای نفتی اظهار داشت: از نظر ما ایراداتی وجود داشت که به روسای سه قوه منتقل کردیم. اخیرا با وزیر و معاونان وزارت نفت جلسه ای برگزار کردیم و خوشبختانه وزارت نفت تمکین کرد و قرار شد پیشنهادهای ما را در قراردادها بگنجانند و اصلاح شود، لذا بعید می دانم اگر پیشنهادات ما عملی شود، مشکلی پیش آید.

وی با بیان اینکه ایرادات قراردادهای نفت حدود ۱۳ مورد بود، افزود: ایرادات در پیشنهادات دیده شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به آخرین وضعیت بازرسی از خودروساز سایپا ادامه داد: هنوز پرونده سایپا تکمیل نشده، اما در حال اقدام هستیم. موضوع بیشتر در خصوص ثبت نام ها بوده که پول از مردم دریافت می کردند، اما ایفای تعهد نداشتند. در دهه فجر بیش از ۹ هزار ثبت نام انجام شد که حدود ۹ هزار از آن را تحویل دادند و در حال حاضر تعداد کمی باقی مانده که پیگیری می‌کنیم.

سراج در خصوص فساد در فوتبال تاکید کرد: گروه های بازرسی در وزارت ورزش مستقر هستند. البته ما نمی توانیم در بخش خصوصی ورود کنیم و تنها می توانیم تیم هایی را که از بودجه دولتی ارتزاق می کنند، بررسی کنیم.

وی در مورد پرونده دکل نفتی گفت: این پرونده به دادسرا ارسال شده و در حال رسیدگی است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین در مورد نظارت سازمان بازرسی بر فروش اموال بابک زنجانی خاطرنشان کرد: این موضوع با دادستانی است و بر اساس گزارشات ما پرونده تکمیل شده وزارت نفت و دادستانی ارتباط خوبی دارند که اموال را قیمت‌گذاری کنند و به فروش برسانند.