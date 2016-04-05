به گزارش خبرنگار مهر، داریوش نصر ظهر سه شنبه در دیدار با فرمانده انتظامی آذربایجان غربی با بیان اینکه در مدت یک ماه گذشته، ۱۷ نقطه حادثه خیز حذف شده است افزود: با توجه به هماهنگیهای صورت گرفته با پلیس راه و نیروی انتظامی ۶۷ نقطه حادثه خیز دیگر نیز در دستور کار برنامههای اداره کل قرارداد و در طی سه ماه آینده به اتمام میرسد.
وی با بیان اینکه عملیات خط کشی و ایمنی راههای شریانی جزو برنامههای کاری اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی در سال ۹۵ است اظهارداشت: عملیات خط کشی در صورت مساعد بودن شرایط آب و هوایی در جادههای آذربایجان غربی ادامه میباید و در عرصه افزایش ایمنی و سفرهای جاده ای استان نمیتوان صرفه جویی کرد.
نصر با اشاره به اینکه خط کشی خطهای وسط جادهها و راههای شریانی استان در صورت مساعد بودن شرایط آب و هوایی در قالب ۶ اکیپ راهداری صورت خواهد گرفت گفت: از زمان آغاز اجرای طرح راهداری نوروزی در سطح استان، عملیات راهداری با حضور ۷۰۰ نفر پرسنل، ۴۵۴ دستگاه ماشین آلات سنگین و سبک و ۶۷ باب راهدارخانه ثابت و مرکزی جهت اسکان ضروری و ارائه خدمات به مسافران در آماده باش کامل بوده است.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی گفت: کنترل و نظارت بر وضعیت جادههای آذربایجان غربی از سوی مرکز مدیریت راههای اداره کل راه و شهرسازی استان با بهره گیری از ۳۸ دستگاه دوربینهای نظارتی انجام میشود که در ۶ ماهه آتی نیز، ۶۲ دستگاه دیگر به تعداد دوربینهای نظارتی استان افزوده خواهد شد که این امر نقش بسزایی در کنترل سرعت مطمنه رانندگان و کاهش تصادفات رانندگی در سطح استان خواهد داشت.
وی با ابراز خرسندی از جذب دو هزار تن قیر رایگان گفت: اداره کل راه و شهرسازی برای اولین بار سطح استان موفق شد با همکاری روسای شهرستانها، پیمانکاران و کارخانههای آُسفالت استان و شهرستانها با جذب ۱۵ هزار تن آسفالت و ۲ هزار تن قیر بدون هزینه نسبت به ریزش برداری، چاله پرکنی و آسفالت ریزی با استفاده از قیر رایگان و آسفالت سرد در سطح استان و شهرستانها اقدام کند.
مدیر کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی از کاهش ۲۵ درصد تصادفات فوتی در سطح استان خبر داد و افزود: با توجه به بارشهای که در اوایل سال جدید با آن روبرو بودیم تصادفات فوتی در سطح استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۵ درصد کاهش داشته است که علت بیش از ۳۰ درصد از تصادفات فوتی جادهها عدم استفاده موتورسواران از کلاه ایمنی بوده است.
فرمانده نیروی انتظامی آذربایجان غربی نیز در این دیدار ضمن تبریک فرارسیدن سال جدید با ابراز خرسندی از اجرای طرح راهداری نوروزی بر جبران عقب ماندگیها در عرصه ساخت و توسعه جادههای استان تاکید کرد.
سردار ناصر اصلانی با اشاره به برگزاری منظم کمیسیون حمل و نقل استان خواستار برررسی و مطالعه دقیق آسیبهای حوزه حمل و نقل استان شد.
وی، حذف حداقل یک تصادف را مهم عنوان کرد و همدلی و همزبانی راهداران با پلیس راهور را در افزایش ایمنی جادههای استان ارزشمند دانست و اظهارداشت: طرح ترویج فرهنگ استفاده از کلاه ایمنی در موتورسوران با همگرایی اعضای شورای حمل و نقل استان اجرا شود.
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