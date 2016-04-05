سواری پژو پارس با ۱۹۵ کيلومتر سرعت در قزوین توقیف شد

سرگرد رحیم خامدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تیم كنترل سرعت پلیس راه قزوین - زنجان هنگام كنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه سواری پژو پارس كه با سرعت ۱۹۵كیلومتر در حال حركت بود، دستور توقف صادر كرد.

وی افزود: پس از توقف خودرو طی استعلام های انجام شده مشخص شد در كارنامه این خودرو ۱۳ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال خلافی پرداخت نشده و ۳۰ فقره تخلف ثبت شده است.

سرگرد خامدی با بیان اینكه سرعت مجاز آزاد راه قزوین- زنجان ۱۲۰ كیلومتر می باشد خاطر نشان كرد : خودرو توسط تیم كنترل سرعت پلیس راه متوقف و به علت سرعت غیر مجاز توقیف و روانه پاركینگ شد.

وی با تاكید بر اینكه فرصت كم را با سرعت زیاد جبران نكنیم از رانندگان خواست: با سرعت مطمئنه رانندگی و از عجله، شتاب و هر گونه عملی كه موجبات حواس پرتی راننده را فراهم می كند بپرهیزند.