مسلک شهید آوینی چراغ راه هنرمندان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری آذربایجان شرقی، حسن میلانی سه شنبه در جلسه کیفیت برگزاری هفته هنر انقلاب اسلامی با اشاره به نامگذاری سال جدید به نام اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل اظهار داشت: این عنوان حلقه اتصال بین صنعت و حمایت از تولید داخلی می باشد و ملت و دولت باید این امر را مهم شمرده و از صنعت داخل حمایت نمایند.

وی در ادامه به هفته هنر انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: سالروز شهادت سید شهیدان اهل قلم، سید مرتضی آوینی در تقویم رسمی کشور به روز «هنر انقلاب اسلامی» نامگذاری شده است و هفته هنر انقلاب اسلامی از ۲۰ الی ۲۷ فروردین آغاز می شود.

رئیس حوزه هنری آذربایجان شرقی افزود: هنرمندان در سال جدید به رسالت ذاتی خود که همان انتقال مفاهیم انسانی به نوع بشر است، به خوبی عمل نمایند و ذات خود را با حقیقت عالم وجود و با روح کلی عالم پیوند زنند.

وی ادامه داد: طبق باور سید شهیدان اهل قلم، شهید سید مرتضی آوینی، انسان در فطرت خویش دارای شعور باطنی نسبت به حقیقت عالم است که ما آن را شعور باطن می خوانیم. لذا انسان دارای شعور فطری نسبت به کمالات و فضایل و زیبایی هاست.

رئیس حوزه هنری استان آذربایجان شرقی در ادامه اضافه کرد: تمامی هنرمندان باید شیوه و مسلک شهید آوینی را چراغ راه خود نمایند چرا که این شیوه همان راهی راست که انسان را به شعور باطن رهنمون می سازد.

میلانی با بیان اینکه هنر در قبل از انقلاب اسلامی سوغات فرنگ به حساب می آمد، گفت: بعد از انقلاب اسلامی نیز سخن معمار کبیر انقلاب در خصوص سینما که فرمودند: ما با سینما مخالف نیستیم، مسیر تازه ای برای هنر انقلاب ترسیم کرد که منجر به ظهور و بروز تفکر شهید آوینی شد.