مهیاسازی ۲۵۸ شعبه در غرب هرمزگان برای دور دوم انتخابات مجلس

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری هرمزگان، بهروز اکرمی در نشست هماهنگی کمیته‌های ستاد انتخابات هرمزگان برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در دور اول انتخابات، نهایت تلاش عوامل اجرایی از فرمانداران تا افراد پای صندوق بر امانتداری بود، افزود: نتایج تحقیقات هیئت نظارت نیز همین امر را تایید می‌کند.

وی با بیان اینکه تمام امکانات و تجهیزات را برای برگزاری دور دوم انتخابات در غرب استان بسیج می‌کنیم، گفت: اهمیت این دور کمتر از دور نخست نیست چرا که منتخبان این دور نیز به عنوان نماینده مردم، وارد مجلس می‌شوند.

این مسئول خواهان فضاسازی و تبلیغات شهری و رسانه‌ای برای افزایش سطح مشارکت مردم در مرحله دوم انتخابات و خواستار تامین به موقع امکانات به میزان کافی شد.

وی در ادامه با بیان اینکه برای برگزاری دور دوم انتخابات تعداد ۲۵۸ مورد شعبه اخذ رای پیش‌بینی و جانمایی شده است، افزود: ۵۰ مورد از شعبات در پارسیان، ۱۳۳ مورد شعبه در بندرلنگه‌ و ۷۵ مورد نیز در بستک پیش بینی شده که تمامی امور مرتبط با این شعبات از جمله اجرا و امنیت آنها از الان مورد تمرکز و تامین قرار گرفته است.

رئیس ستاد انتخابات هرمزگان پیش بینی کرد با توجه به تجربیات دور نخست پنج هزار نفر عوامل اعم از اجرایی و انتظامی برای برگزاری انتخابات دور دوم در حوزه غرب استان مورد نیاز باشد.

وی با بیان اینکه تمامی خطوط ارتباطی برای انتخابات فعال و هیچ مشکلی در این باب وجود ندارد، گفت: در بعد تجهیزات نیز امکانات مورد نیاز به طور کامل فراهم است و هیچ مشکلی نداریم.

مهدی عسکری‌زاده مدیر کل ثبت احوال هرمزگان نیز در ادامه با بیان اینکه ادارات ثبت احوال در سه شهرستان غرب استان آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات را دارند، افزود: نشست‌هایی در این باب برگزار شده و حتی به عنوان نمونه مخازن مورد مدیریت و ساماندهی بهینه قرار گرفته است.