به گزارش خبرگزاری مهر، این شرکت اروپایی سیستم شارژ بیسیم ۲۰ کیلو واتی را ساخته است که شارژ خودروهای برقی با آن از بازدهی ۹۷ درصدی برخوردار است.

این سیستم قادر به تشخیص خودرو و شارژ آن به صورت بیسیم است و محققین اروپایی در گام بعدی به دنبال ساخت سیستم شارژ بیسیم ۵۰ کیلو واتی برای خودروهای سنگین و همچنین شارژ سریع تر هستند.

این سیستم هوشمند در حال حاضر مراحل آزمایش خود را با موفقیت پشت سر گذاشته است. با تجاری شدن این محصول می توان شاهد تحولی شگرف در محبوبیت خودروهای برقی بود و استفاده کنندگان از خودروهای برقی دیگر نیازی نیست که برای شارژ وسیله نقلیه خود به مراکز شارژ باتری بروند همچنین نیاز به دسترسی به پریز برق وجود ندارد.

انتظار می رود این سیستم به زودی وارد بازار شود.