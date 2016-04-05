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۱۷ فروردین ۱۳۹۵، ۱۵:۱۷

مدیرکل مدیریت بحران گلستان:

زلزله ۳.۵ ریشتری فاضل آباد گلستان را لرزاند

زلزله ۳.۵ ریشتری فاضل آباد گلستان را لرزاند

گرگان – مدیرکل مدیریت بحران استان گلستان از وقوع زلزله‌ای به قدرت سه و نیم ریشتر در شهرستان فاضل آباد استان گلستان خبر داد.

صادقعلی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: زلزله‌ای با مقیاس سه و نیم ریشتر در ۱۰ کیلومتری زمین ساعت ۱۲ و ۵۸ دقیقه و ۳۶ ثانیه با مقیاس ۵۴.۷۶۸ طول جغرافیایی و ۳۶.۷۱۹ عرض جغرافیایی شهرستان فاضل آباد استان گلستان را لرزاند.

مقدم تصریح کرد: این زلزله خسارتی نداشته است و به طور کل زلزله هایی با مقیاس سه و نیم ریشتر خسارتی را به بار نمی آورد.

وی با بیان اینکه وجود زلزله های کوچک تلنگری برای مردم و دستگاه های دولتی است، افزود: این زلزله های کوچک احساس نیاز به آموزش و روش های خود امدادی در زمان وقوع زلزله به ما یادآوری می کند.

مدیرکل مدیریت بحران گلستان نقش رسانه ها را در زمینه آموزش برجسته توصیف کرد و گفت: هر ساله جمعیت هلال احمر گلستان کلاس های رایگان خود امدادی برای مقابله با حوادث زلزله برگزار می کند و مردم باید این احساس به آموزش را در خود ببینند و به کلاس ها مراجعه کنند.

مقدم با اشاره به قرار گرفتن استان گلستان بر روی گسل زلزله اظهار کرد: سوابق تاریخی زلزله در استان نشان می‎دهد این منطقه جزء مناطق مستعد برای وقوع زلزله‎های شدید بوده و وقوع این پدیده طبیعی در استان اجتناب ناپذیر است.

کد مطلب 3591236

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