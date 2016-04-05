خودکشی مرد ۵۶ ساله در دزفول نافرجام ماند  

عبدالحسین معظم فر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در تماسي كه ساعت ۱۰ صبح امروز با سامانه ۱۲۵ برقرار شد، حادثه سقوط فردي از پلكان جنب پل جديد دزفول گزارش شد كه ماموران آتش نشاني بلافاصله در محل حاضر شدند.

وی افزود: اين فرد پيش از رسيدن ماموران آتش نشان و با كمك مردم و اورژانس ۱۱۵ به بيمارستان دزفول منتقل شد.

مدیر سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی دزفول گفت: فرد مصدوم از ارتفاع ۱۰ متري پلكان جنب پل جديد دزفول بر روي آسفالت سقوط كرده بود كه اكنون در بيمارستان دزفول بستري و وضعيت هوشياري وي خوب است كه نياز به مراقبت دارد.

معظم فر بابیان اینکه هنوز اطلاعاتي در خصوص نحوه و دليل سقوط فرد مصدوم وجود ندارد، یادآور شد: هرچند گفته مي شود فرد مورد نظر ساكن حومه شهر دزفول بوده به دليل اختلافات خانوادگي و با هدف خودكشي از پلكان جنب پل شريعتي دزفول سقوط كرده است.