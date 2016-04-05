فروش بالغ بر ۵ میلیارد ریال محصولات مددجویان کمیته امداد تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر عذیری با بیان این مطلب افزود: نمایشگاهی از محصولات مددجویان کمیته امداد استان به مدت ۱۳ روز (از ۱۴ تا ۲۶ اسفند ماه سال گذشته) به مناسبت آستانه ورود به سال نو در محل زیرگذر فرهنگی مترو چهارراه ولیعصر(عج) برگزار شد.

وی گفت: این اقدم با همکاری شهرداری و مترو تهران به مناسبت آغاز سال نو با توجه به نیاز شهروندان برای خرید شب عید و با هدف کمک به معیشت خانواده ها و توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار مورد حمایت کمیته امداد برپا شد.

عذیری با اشاره به کسب درآمد بیش از پنج میلیارد ریال حاصل از فروش محصولات این نمایشگاه گفت: در این نمایشگاه تولیدات خودکفایی زنان سرپرست خانوار و فرزندان مددجویان مورد حمایت این نهاد شامل پوشاک، بدلیجات، سوغات محلی، مواد شوینده، صنایع دستی و غیره در ۶۰ غرفه عرضه شده بود.

وی افزود: هدف از برگزاری این نمایشگاه معرفی دستاوردهای مجریان طرح های اشتغال مددجویان مورد حمایت این کمیته، ایجاد اشتغال برای مددجویان و خودکفایی آنان و در نهایت با نظارت، حمایت و تشویق مددجویان به تدرج و به طور کامل از چرخه حمایتی این نهاد خارج شوند.

عذیری گفت: صرف پرداخت تسهیلات کمک چندانی به مددجویان نمی کند و باید این افراد از فروش تولیدات خود اطمینان پیدا کنند زیرا ممکن است در صورت نبود حمایت در نیمه های راه با شکست مواجه شوند و نتوانند اقساط تسهیلات خود را پرداخت کنند.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان تهران با تاکید بر اینکه برای تولیدات مددجویان مورد حمایت این نهاد باید بازاریابی مناسبی صورت بگیرد، تصریح کرد: بنابراین مدیریت، نظارت و بازاریابی برای فروش محصولات مددجویان در دستور کار این نهاد قرار گرفته است تا با همکاری افراد خیر و دیگر سازمانها مرتبط اقدامات موثری عملیاتی شود.